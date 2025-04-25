行政部門：穩社會 降低關稅衝擊

行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，預算規模四一○○億元，其中包括撥補勞保基金一百億元、培育高教人才二百億元、撥補健保二○○億元等，遭質疑和美國對等關稅政策有何關聯性。相關部會則強調，是為了穩定社會，降低關稅衝擊。

教育部高教司長廖高賢解釋，本次關稅衝擊，將影響國際高教與人才競逐，國際局勢改變，人才就可能於區域間移動，希望在局勢有利於台灣時，積極延攬人才。

勞動部勞動保險司長陳美女則說，透過撥補挹注勞保財務，能穩定社會經濟韌性，過去勞動部就有爭取特別預算撥補勞保，這次一樣主動爭取。

衛福部長邱泰源說，二○○億元將挹注在健保安定基金，以提升健保穩定性。撥補到健保的安定基金可指定用途，如用於醫藥品漲價、增加健保點值等，只要寫得清楚都能靈活運用預算支應。

至於弱勢族群照顧關懷服務的一七○億元，邱泰源說，政府長期關心弱勢照顧和社會福利，尤其是高齡化社會，如何提供好的照顧是政府要去做的。

農業部則說，預計將有減輕利息負擔、鞏固銷美產業鏈、強化國內外行銷等三大部分。鞏固銷美產業鏈部分，原為吳郭魚、鱸魚及鬼頭刀等，新增間接受影響魚種，並新增海外參展獎勵。

對於這筆特別預算遭指是為弭平預算刪減衝擊，行政院長卓榮泰澄清，原本今年就已打算透過特別條例方式，善用歲計賸餘，當時原先規畫規模三千億元，但現在加上面臨關稅衝擊、貿易秩序重整，因此提出綜合性的特別條例，總計金額達到四千一百億元。