聽新聞
0:00 / 0:00

逾半和關稅無關 學者：踐踏財政紀律

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
政治大學財政系主任陳國樑。圖／聯合報系資料照片
政治大學財政系主任陳國樑。圖／聯合報系資料照片

因應美國川普政府對等關稅新政策，行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規畫經費上限四千一百億元。財稅學者表示，若依此特別條例內容來編列特別預算，將嚴重違反特別預算編列要件，且十項實施項目有五條和美國加徵關稅毫無關係，既缺乏專業，也踐踏財政紀律。

政治大學財政系主任陳國樑表示，特別預算編列的法定要件規範在預算法第八十三條，國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次的重大政事等，但這次條例的強化高等教育、台電虧損、健保及勞保的破產危機、弱勢族群照顧、強化國土防衛、提升資通設備等，全都不符合編列特別預算的要件。

陳國樑指出，此特別條例的大餅「畫很大」，把國際情勢、國土安全、台電虧損、勞健保缺錢等全部放進來，但這些項目屬於一般行政範疇，應該在一般年度預算中擴大政府支出才對，尤其是把被立法院刪除的年度預算，編進來特別預算，行政院在預算的編列上前後矛盾、缺乏專業，實在荒謬。

最不合理之處在特別條例第三條，陳國樑說，條列的十大項目中，「無所不包，除了發公務員薪水外，大概都包括其中」。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，川普宣布台灣適用對等關稅稅率為百分之卅二後，行政院相對應提出的企業支援計畫只要編八八○億元，竟然一夕膨脹成四一○○億元，暴增三倍多，令人不安。

黃耀輝說，這可能肇禍於賴總統太早亮出談判底牌，賴總統第一時間跳出來說，跟美國要從「零關稅」談起，等同把內需產業例如農業打垮。

黃耀輝指出，若美國在對台關稅談判時，緊抓賴清德總統的零關稅承諾，並且要求兌現，則預算從八八○億元暴增至四一○○億元的原因也就找到了，行政院已預料到後勢不妙，安排收拾殘局。

川普 關稅

延伸閱讀

因應川普關稅…LG電子考慮赴美製造 恐調漲產品價格

汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增

影／政院4100億特別預算僅930億因應美關稅 黃國昌：別愚弄台灣人

影／2500億與因應美關稅無關 國民黨：政院4100億大餅怎畫出來

相關新聞

4100億特別條例挨批胡搞 國民黨質疑6成與美關稅無關

因應美國對等關稅衝擊，行政院會昨天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共三大面向、總計四千一百億...

冷眼集／偷渡4100億元預算 滿滿政治算計

行政院會前晚，一輛輛黑頭車停在行政院前廣場，直到入夜才離開，原以為是在為產業支持方案收尾，豈料最後端上桌的，卻是包山包海...

行政部門：穩社會 降低關稅衝擊

行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，預算規模四一○○億元，其中包括撥補勞保基金一百億元...

立院赴美團 爭取我關稅低於陸日

美國總統川普宣布對等關稅政策，我國駐美代表俞大㵢表示，台灣已與美國展開貿易談判，且過程非常順利。

立委憂美豬美牛「表忠的獻禮」？

美國對等關稅影響，近來多討論美豬、美牛進口零關稅等議題，立委高金素梅昨引用日本首相石破茂「不在食安問題上妥協」的立場，質...

普發現金無望 卓揆：不是因應衝擊最佳方法

因應美國關稅衝擊，在野黨倡議可將普發現金列為照顧民生手段之一。行政院長卓榮泰廿四日明確表態，稱國家面臨外交、軍事及財政重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。