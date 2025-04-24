美國關稅衝擊產業 賴總統：2050淨零轉型目標不變

美國祭出對等關稅，民間對減碳、ESG轉趨觀望。賴清德總統今天表示，2050淨零轉型是台灣的目標，不會有任何改變；但政府會協助受到衝擊產業，提供專案輔導措施。

總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第四次會議，會後總統府發言人郭雅慧轉述賴總統在會中的裁示與結論。賴總統說，淨零轉型已經是全球主要國家未來發展的核心，雖然全球正面臨美國宣布退出「巴黎協定」和提出新的關稅政策，連動影響經濟衝擊，大家也關注是否改變氣候政策力道；但他要強調，2050淨零轉型是台灣的目標，不會有任何改變。

賴總統說，許多產業因為近期國際趨勢變化很大，對經營的不確定性提高，因此對減碳、ESG開始轉趨觀望。他要重申，政府會做產業的後盾，要讓產業轉型，在這波危機當中，找到台灣新的機會。

賴總統表示，政府要成為企業落實數位與淨零雙軸轉型的堅強後盾，並協助受到衝擊產業，提供專案輔導措施。請環境部，與經濟部、勞動部、教育部等相關部會合作，持續擴大綠領人才培訓，提供受衝擊勞工再就業，以及綠領轉職機會，並且提供綠色成長基金投資，發展淨零創新技術，來啟動台灣綠色成長新動能，不因新的政治局勢而轉變淨零轉型的目標。

賴總統說，要透過公私協力，打造台灣成為循環經濟的先行者，塑造「綠色台灣品牌」。請環境部、經濟部等相關部會，與產業公協會合作，推動高值化資源回收再利用，將稀有貴金屬回收留存國內。同時結合標章、標準與資料追溯，推動技術與制度輸出，並且以循環經濟，作為抵禦國際碳關稅與非關稅壁壘的產業升級策略，強化整體供應鏈韌性與自主發展能力，因此請環境部儘速修法。

賴總統表示，要加速訂定再生能源、低碳技術、以及深度節能等支持型經濟活動的認定標準，提供企業產品清單供外界參考。

此外，賴總統認為，企業要落實減碳，必須先知道自己碳排狀況，以及與同業相比較所處的地位。因此他請環境部、經濟部、金管會等部會，建置產業碳排數據庫與減碳路徑，做為驅動轉型的重要基礎，並且透過獎勵或誘因機制，鼓勵企業提供碳排數據，協助資金提供者和企業，能夠辨識、揭露及追蹤轉型活動情形，引導企業減碳並訂定目標與策略。