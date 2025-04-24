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美國關稅衝擊產業 彭啓明：減碳企圖不變碳費如期上路

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國祭出對等關稅，民間對減碳、ESG轉趨觀望。環境部長彭啓明表示，台灣減碳企圖心不會改變，明年五月碳費徵收將如期上路。圖／總統府提供
美國祭出對等關稅，民間對減碳、ESG轉趨觀望。環境部長彭啓明表示，台灣減碳企圖心不會改變，明年五月碳費徵收將如期上路。圖／總統府提供

美國祭出對等關稅，民間對減碳、ESG轉趨觀望。環境部長彭啓明表示，台灣減碳企圖心不會改變，明年五月碳費徵收將如期上路，但會視美國關稅政策，再盤點是否額外輔助企業。

總統府國家氣候變遷對策委員會今天舉行第四次會議，會後媒體詢問，企業界認為美國關稅對經營影響大，碳費是否延後徵收或放寬條件。

彭啓明表示，美國總統川普上任後再次退出「巴黎協定」，也推出關稅政策，尤其關稅的衝擊遠比淨零轉型的衝擊來大，很多企業擔心「活不下去了」還要減碳，但這不只是台灣而是全世界都在思考的問題，但沒有一個國家因此轉彎、倒退。

彭啓明說，行政團隊評估完後「定錨」，台灣是全世界第一個表態，減碳企圖心不會改變。2030減碳目標，日本是亞洲第一，「我們永遠做亞洲的老二，我們不當破風手，但要當快速的追隨者」。

彭啓明說，碳費會如期上路，明年五月企業要繳交第一筆費用。280家公司受到碳費影響，但距離開徵還有一段時間，現在有兩個措施幫助產業，包括提供企業淨零轉型資金協助，此外企業若提自主減量計畫，會納入綠色金融3.0優先投融資項目。美國對等關稅上路後，會再一一盤點，是否額外輔助。

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