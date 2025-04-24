立院訪美團將出發 江啟臣：爭取台灣出口關稅低於大陸日本

美國總統川普祭出關稅政策震撼全球，立法院跨黨派赴美團即將於4月28日出發。立法院副院長江啟臣今天提出三大國會行動主軸，將利用赴美訪問期間，對美爭取台灣出口產品對美關稅水準低於中國大陸、日本等；另外建議政府擴大「投資台灣三大方案」補貼適用年限與內容，納入本次特別預算條例。

江啟臣於4月22日至23日連續兩日，分別與台中市潭雅神工業廠商協進會、台中市甲安埔廠商協進會、台中市大甲幼獅工業區廠商協進會等多個產業與企業代表座談。江啟臣強調，「當前國際環境劇烈變動，政府更應與產業並肩，協助企業走過轉型關鍵期」。

在座談會中，產業界提出關稅壓力、貸款審核嚴苛、工業用地短缺、政策補貼年限過短與利息負擔重等問題，江啟臣表示，這些來自第一線的意見除了會向主管機關反應外，也會利用赴美訪問期間與美方溝通。

江啟臣提出三大國會層級行動主軸，一為對美爭取關稅優勢，確保台灣出口產品對美關稅水準低於中國大陸、日本、韓國及印度等；二為推動戰略分工，呼籲建立台美製造業分工合作機制，爭取在美設立台商專區，並擴大人才教育、能源合作與軍工技術交流；三為增加轉型誘因，建議政府擴大「投資台灣三大方案」補貼適用年限與內容，納入本次特別預算條例並檢討政府貸款擔保比率與審核門檻。

而在對美採購方面，江啟臣強調，國防合作應不僅止於採購，更應朝技術合作、產業投資與在地產業分工發展，「我們希望爭取的不只是市場，而是制度、人才與技術的互惠」。

對於美國在台協會（AIT）日前在臉書發文，公開表達歡迎江啟臣帶領跨黨派立法院代表團訪問美國。對此，江啟臣表示，自己長年在立法院外交及國防委員會任職，與美方互動頻繁、溝通順暢。此次因應關稅議題對國內產業帶來的衝擊，他也主動透過各種方式與管道與美方溝通，將民意如實傳達、共同討論交換意見。他相信台美是彼此最堅實的夥伴，一定能找到互利共榮之道。