4100億特別條例挨轟掛羊頭賣狗肉 行政院：給台灣最健全支持

為因應美國對等關稅，行政院拍板規模4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，遭在野質疑掛羊頭賣狗肉。行政院指出，台灣不只要對應美國調整全球對等關稅，更面臨複雜多變的國際情勢，條例是為給予台灣社會最健全的支持。

行政院所提的強化安全韌性特別條例除了經貿層面，更擴及國土安全韌性、社會支持關懷弱勢等面向，以及撥補台電、勞健保等內容。

國民黨立院黨團質疑，4100億中有2500億，包括撥補台電1000億，強化國土韌性1500億，約6成與因應美國關稅無關；民眾黨立法院黨團總召黃國昌也批，政府假高關稅之名行偷渡之實，當中僅有930億元用於因應高關稅，其他項目就是想借屍還魂。

對此，行政院發言人李慧芝指出，強化安全韌性特別條例包含強化韌性、支持產業、照顧民生及安定就業4大主軸，每一項主軸都是支撐台灣的必要關鍵，其中「照顧民生」軸線更與每一位國人息息相關，因為國際經貿局勢的變動將會影響原物料價格的波動，更會牽動國內物價起伏，直接影響民生經濟。

李慧芝提到，近日賴清德總統與行政院長卓榮泰進行產業之旅時，多數業者擔心可能同時面對電價調整以及關稅的雙重衝擊，因此在強化安全韌性特別條例當中，政院規劃挹注台電公司，藉由強化台電財務結構、調節能源價格的方式來穩定民生物價，減輕民眾的負擔，舒緩國際物價波動對民生、產業及經濟造成的可能影響。

李慧芝表示，在照顧民生主軸當中，政府也撥補勞保基金100億及健保基金200億，尤其衛福部也指出，進口藥品可能將因關稅政策而調漲價格，此舉將使健保基金在關稅變化當中更有韌性。

李慧芝表示，在複雜的國際情勢下，強化國土安全韌性更是國家安全防護的重要工作，資通作業環境及設備的提升也是強化安全韌性的一環，期望能夠透過強化安全韌性特別條例的擘畫，減少國際情勢波動對我國造成的影響，也希望立法院能正視台灣面臨的國際情勢，一起推動福國利民的政策，做台灣社會的堅強後盾。