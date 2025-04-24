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吳思瑤籲在野黨勿設前提 儘速通過特別條例草案

中央社／ 台北24日電

為因應美國關稅政策，行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模新台幣4100億元。民進黨立法院黨團呼籲朝野理性、專業對話，不要預設前提，正向討論，儘速完成審議。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，一周後表示暫緩90天實施。行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案的預算規模為4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金。

民進黨團幹事長吳思瑤下午指出，政府原始規劃為880億元，但在聽取在野黨及社會各界意見後，將規模提升至4100億元，擴大紓困範圍及需要協助的產業，達到穩定物價、穩定民生的功能，不光是有短期對產業支持的紓困及因應策略，更有穩定台灣經濟安全、社會韌性的中長期布局。

吳思瑤表示，國民黨主席朱立倫先前建議政府擴大規模至2000億元，政府也採納這項意見，擴大並加碼到4100億元。

關於財源部分，吳思瑤說，特別條例的財源來自於歲計賸餘，而非舉債，意在將歲計賸餘用於當前國家、社會最迫切需要的時候及項目，必須負責任、全面性的照顧全民及全社會，且不只是短期對產業的紓困與支持。

她說，政府還利用美國對等關稅政策時機，建構台灣經濟安全的中長期發展計畫，厚植國家經濟基礎與實力，而不是煙花式的大撒幣，普發現金只是滿足在野黨的政治利益，無視全民及國家所需，政府職責是提出強化國家整體經濟安全韌性的政策。

針對在野黨表態反對特別條例中撥補台電1000億元與強化國土韌性1500億元，吳思瑤表示，先前在野黨一再表示反對漲電價，理由是穩定物價、抑制通膨，這次特別條例中撥補台電就是為了穩定物價及抑制通膨，且在野黨普發現金的主張，反而有違憲的疑慮。

吳思瑤說，特別條例既然已在行政院會通過，很快就會送到立法院，呼籲朝野以支持的態度，透過理性、專業的討論，不預設立場，也沒有假設的政治前提，儘速完成審議特別條例，共同因應此次的對等關稅挑戰。

吳思瑤 國民黨 川普 民進黨 行政院 關稅

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