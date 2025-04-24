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彭啓明：美關稅政策讓淨零觀望氛圍濃 但減碳沒回頭路

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
環境部長彭啓明。記者曾吉松／攝影
環境部長彭啓明。記者曾吉松／攝影

美國祭出對等關稅政策，環境部長彭啓明今天表示，對於淨零推動將有三大影響，而台灣在關稅衝擊下有三大淨零因應對策，包括淨零目標不變，但產業若遇到衝擊，政策須審時度勢滾動調整；確保在全球關稅海嘯過後，能夠雙軸轉型成功；全方位綠領人才培訓，百億綠色成長基金投資。

總統府國家氣候變遷對策委員會今天舉行第四次會議，彭啓明提「出因應變局，掌握綠色轉型契機報告」。彭啓明表示，美國總統川普上任第一天就簽署行政命令，再次退出「巴黎協定」，這對全世界的減碳行動都會受到一些影響。

彭啓明表示，美國關稅政策對淨零推動有三大影響衝擊，第一，供應鏈受阻，綠能設備成本上升。預期太陽能板、電池、電動車等清潔技術產品進口成本上升，以及全球多仰賴中國生產的低價綠能設備，美中對峙將影響全球能源轉型進度。

彭啓明表示，第二，全球綠能投資信心與減碳企圖受挫。關稅政策提升市場不確定性，使企業與投資人延後或縮減對低碳技術的投資，以及國際碳市場與綠色金融工具如碳權、綠債的波動性增加，觀望氛圍濃厚。

第三，彭啓明指出，化石能源將開始有競爭優勢。油價受美國主導及經濟衰退預期而下跌，天然氣價格將相對便宜，降低國際社會轉型誘因。

至於台灣的因應方式有三，彭啓明說，第一，淨零目標不變，但產業若遇到衝擊，政策須審時度勢滾動調整。減碳也是降低成本的方式之一，全力協助企業找到最佳方法、台灣是全球重要的產業供應鏈，將朝向綠色低碳供應鏈方式做出差異化、受到嚴重衝擊的產業，提供專案輔導協助。

第二，確保在全球關稅海嘯過後，能夠雙軸轉型成功。彭啓明說，全球氣候談判歷經30年，縱使有減碳速度放緩期，但沒有回頭路。應在此時努力協助產業進行數位與綠色雙軸轉型，提高競爭力。

彭啓明表示，第三，全方位綠領人才培訓，百億綠色成長基金投資。全球不確定氛圍可能讓工作機會減少，衝擊年輕世代就業，鼓勵年輕人創綠。全球供應鏈重組，針對受衝擊勞工再就業，提供綠領轉職機會。

彭啓明也說，為有效回應全球貿易壁壘，台灣需掌握雙軸轉型的契機，強化氣候變遷與循環經濟政策工具的戰略運用。將從 法規、技術、資金 與 國際合作出發，面協助我國產業提升綠色競爭力。

彭啓明說，將推動台版CBAM（碳邊境調整機制），以保障碳費徵收對象在國內的合理競爭優勢 ，不會遭受國外高排碳產品進口的不公平競爭。此外，加強推動及輔導事業提出與執行自願減量計畫，提升國內減量額度交易機制效能。

彭啓明也指出，歐盟CBAM如期在2026年上路。擴大豁免門檻及簡化申報，對我國相關業者是正面的，無外界臆測要延後一年實施的規定。

彭啓明強調，國際局勢正面臨劇烈變動，減碳、ESG的觀望氛圍濃厚，但尚無其他國家調整淨零政策，各國持續提交並推動國家自定貢獻（NDC 3.0），「2050淨零排放」仍是國際主要推動目標。

美國祭出對等關稅政策，環境部長彭啓明今天表示，對於淨零推動將有三大影響。圖／擷取自總統府YouTube
美國祭出對等關稅政策，環境部長彭啓明今天表示，對於淨零推動將有三大影響。圖／擷取自總統府YouTube

川普 彭啓明 減碳 關稅

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