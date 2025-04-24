政院4100億特別預算僅930億因應美關稅 黃國昌：別愚弄台灣人

因應美國政府對等關稅政策，行政院今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，草案規模為新台幣4100億元，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，政府假高關稅之名行偷渡之實，當中僅有930億元用於因應高關稅，而其他項目根本就是想要借屍還魂。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，草案規模為新台幣4100億元，其中930億元預計用於挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。民眾黨立法院黨團稍早舉行「4100億特別預算大撒幣，民進黨搞偷渡真擺爛」記者會做出相關回應。

黃國昌表示，面對美國政府高關稅衝擊，政府至今未能提出戰略高度、具體因應作為，對於在野黨提出四點建議，執政黨也不敢面對與承諾，而細看所謂特別特例內容，真正用於因應關稅僅930億元，占整體特別預算規模約22.7%，其餘大多為公務預算既定計劃。

黃國昌指出，針對撥補台電1000億元，立法院先前已經刪除預算，結果行政院打算偷渡回來，其他則包括扶持高教200億元、撥補勞保100億元、撥補健保200億元、扶持弱勢170億元，還有強化國土安全韌性1500億元等，都是早已編列在公務或特別預算的項目。

黃國昌直言，賴政府因應高關稅之名，想要把預算全部塞回來，請問是把國會還是人民當笨蛋，行政院可以如此不負責任，對於勞工跟產業需要的東西，民進黨顯然完全沒有放在心上，甚至還想要借屍還魂偷渡多筆預算，只好東拼西湊搞出一個灌水版本。

民眾黨團副總召張啓楷表示，行政院假關稅之名行偷渡之實，大約有五分之四都在灌水，特別條例淪為大雜燴、大敲詐，甚至還想把撥補台電1000億元放回去，完全就是舊瓶裝新酒，「這筆預算絕對不會通過，民眾黨團不答應要砍掉」，民進黨習慣用大撒幣解決問題，藉此發國難財讓綠友友賺錢，獅子大開口怎麼禁得起全民考驗。

民眾黨團幹事長陳昭姿也說，行政院長卓榮泰提出880億產業支持方案，結果時隔不到半個月暴增至4100億元，當中有很多項目交代不清楚，針對過去很多沒有編足的預算，難道是要立法院幫忙處理善後，「對於這樣的提案，民眾黨團無法接受。」

黃國昌指出，在野黨刪減今年度總預算2076億元，再加上稅收超徵可用金額2000億元，兩筆錢加起來就是4100億元，現在全部包在特別條例，欺騙人民要因應高關稅，搞了半天卻僅有930億元，該給產業跟勞工支持的項目，民眾黨團絕對支持到底，但是錢要花在刀口上，而不是給政府胡搞瞎搞，「請不要自欺欺人，更不要愚弄台灣人民。」