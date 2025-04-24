快訊

黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

政院4100億特別預算「僅930億因應美關稅」 黃國昌：別愚弄台灣人

俄大規模空襲！基輔遭致命攻擊至少9死63傷 澤倫斯基急返烏國

政院4100億特別預算僅930億因應美關稅 黃國昌：別愚弄台灣人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總召黃國昌（左）指出，行政院4100億特別預算，給勞工與產業的僅930億，占比22.7%，其餘都在偷渡。這是把國會當笨蛋還是把台灣人民當笨蛋？記者杜建重／攝影
民眾黨總召黃國昌（左）指出，行政院4100億特別預算，給勞工與產業的僅930億，占比22.7%，其餘都在偷渡。這是把國會當笨蛋還是把台灣人民當笨蛋？記者杜建重／攝影

因應美國政府對等關稅政策，行政院今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，草案規模為新台幣4100億元，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，政府假高關稅之名行偷渡之實，當中僅有930億元用於因應高關稅，而其他項目根本就是想要借屍還魂。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，草案規模為新台幣4100億元，其中930億元預計用於挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。民眾黨立法院黨團稍早舉行「4100億特別預算大撒幣，民進黨搞偷渡真擺爛」記者會做出相關回應。

黃國昌表示，面對美國政府高關稅衝擊，政府至今未能提出戰略高度、具體因應作為，對於在野黨提出四點建議，執政黨也不敢面對與承諾，而細看所謂特別特例內容，真正用於因應關稅僅930億元，占整體特別預算規模約22.7%，其餘大多為公務預算既定計劃。

黃國昌指出，針對撥補台電1000億元，立法院先前已經刪除預算，結果行政院打算偷渡回來，其他則包括扶持高教200億元、撥補勞保100億元、撥補健保200億元、扶持弱勢170億元，還有強化國土安全韌性1500億元等，都是早已編列在公務或特別預算的項目。

黃國昌直言，賴政府因應高關稅之名，想要把預算全部塞回來，請問是把國會還是人民當笨蛋，行政院可以如此不負責任，對於勞工跟產業需要的東西，民進黨顯然完全沒有放在心上，甚至還想要借屍還魂偷渡多筆預算，只好東拼西湊搞出一個灌水版本。

民眾黨團副總召張啓楷表示，行政院假關稅之名行偷渡之實，大約有五分之四都在灌水，特別條例淪為大雜燴、大敲詐，甚至還想把撥補台電1000億元放回去，完全就是舊瓶裝新酒，「這筆預算絕對不會通過，民眾黨團不答應要砍掉」，民進黨習慣用大撒幣解決問題，藉此發國難財讓綠友友賺錢，獅子大開口怎麼禁得起全民考驗。

民眾黨團幹事長陳昭姿也說，行政院長卓榮泰提出880億產業支持方案，結果時隔不到半個月暴增至4100億元，當中有很多項目交代不清楚，針對過去很多沒有編足的預算，難道是要立法院幫忙處理善後，「對於這樣的提案，民眾黨團無法接受。」

黃國昌指出，在野黨刪減今年度總預算2076億元，再加上稅收超徵可用金額2000億元，兩筆錢加起來就是4100億元，現在全部包在特別條例，欺騙人民要因應高關稅，搞了半天卻僅有930億元，該給產業跟勞工支持的項目，民眾黨團絕對支持到底，但是錢要花在刀口上，而不是給政府胡搞瞎搞，「請不要自欺欺人，更不要愚弄台灣人民。」

川普 民眾黨 行政院 關稅 黃國昌

延伸閱讀

影／特別預算假關稅名行偷渡之實 黃國昌：政院把人民當笨蛋？

賴清德讚罷免連署影片拍得好 黃國昌轟像個小孩失高度

賴指在野政治攻防 黃國昌嗆「講甲歸畚箕 做嘸一湯匙」

與高虹安同台反罷！朱立倫籲團結支持高 不分黨派都在做

相關新聞

政院4100億特別預算僅930億因應美關稅 黃國昌：別愚弄台灣人

因應美國政府對等關稅政策，行政院今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，草案規模為新台幣4100億元...

2500億與因應美關稅無關 國民黨：政院4100億大餅怎畫出來

為因應美國關稅政策，行政院今提出4100億特別預算作為因應。不過，國民黨立院黨團今下午舉行記者會質疑，4100億中有25...

關稅議題可比照日本不在食安問題妥協？ 邱泰源回應了

立法院社會福利及衛生環境委員會今天就「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」，邀請衛福部等相關部會進行專...

彭啓明：美關稅政策讓淨零觀望氛圍濃 但減碳沒回頭路

美國祭出對等關稅政策，環境部長彭啓明今天表示，對於淨零推動將有三大影響，而台灣在關稅衝擊下有三大淨零因應對策，包括淨零目...

美國關稅衝擊減碳 賴總統：滾動調整策略

總統府國家氣候變遷對策委員會今天舉行第四次會議，賴清德總統表示，近來美國政府提出新的關稅政策，對台灣的產業帶來許多挑戰。...

特別預算出爐 王鴻薇：民進黨利用4100億加溫大罷免

為因應美國關稅政策，行政院今提出4100億特別預算作為因應。但適逢大罷免，對於行政院、民進黨是否利用國民黨對特別預算的質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。