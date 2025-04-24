2500億與因應美關稅無關 國民黨：政院4100億大餅怎畫出來

為因應美國關稅政策，行政院今提出4100億特別預算作為因應。不過，國民黨立院黨團今下午舉行記者會質疑，4100億中有2500億，當中包括撥補台電1000億，強化國土韌性1500億，約占6成，與因應美國關稅無關。國民黨團書記長王鴻薇表示，能源政策若不變，難同意撥補台電，並質疑行政院長卓榮泰刻意阻擋普發現金一萬元。

針對行政院特別預算，國民黨團舉行記者會。王鴻薇表示，按照政院對外宣布的金額，有值得商榷的部分。經濟支援880億增加到930億元，國民黨團無太大意見，包括受影響的外銷產業、勞工及農業，增加有限。撥補勞健保的部分，健保為200億，勞保為100億，嘉惠投保（勞）健保的民眾跟勞工朋友。關懷弱勢170億，但不曉得關懷弱勢的實質內容是什麼，如果是受到關稅政策影響，因此有失業或觀光產也受到嚴重衝擊，也願意予以支持。高教人才200億，也不知道實際內容。

王鴻薇表示，但在4100億裡，有2500億元看不出跟美國關稅有何關聯，包含撥補台電1000億跟強化國土韌性的1500億，合計2500億，占4100億的6成，看不出來跟這次美國關稅對台造成衝擊的關聯為何。如果政府的能源政策不變，仍然是用採購綠電造成台電虧損，「瘦了台電，肥了綠友友的綠能產業」，國民黨團礙難同意，除非政府可以提出對錯誤的能源政策有何修正。

王鴻薇質疑，加強國土韌性1500億元為金額最大，甚至比對於受害產業跟勞工、農業的金額還有多，卻不知道實際內容，如果是加強國土韌性或加強社會韌性，六個字就是一個字250億，錢要怎麼用？行政院必須提出具體內容。現在來看的話，撥補台電跟加強國土韌性共2500億，卓榮泰刻意封殺普發現金一萬元，卓榮泰說「這（指普發現金）對於解決美國對等關稅無具體幫助」，所以也要問撥補台電、國土韌性與因應美國關稅有何關聯，難道只是要阻擋普發現金一萬元嗎？想要請問行政院，4100億這個大餅是怎麼畫出來的？

王鴻薇強調，對於撥補台電礙難同意，國民黨仍主張普發現金一萬元。在行政院前院長蘇貞昌時代，針對疫後重建也有普發現金，藉此減輕國內負擔，支撐國內經濟發展。此外在農業的部分仍為原來的180億，而在經濟部的部分，次長答詢時指出多最多的是撥補台電1000億，但針對中小企業、外銷產業的支援只多了50億元。

國民黨團首席副書記長羅智強說，有兩個角度可以審視合理性，大方向到底是否正確？細項有無合理？立法院會忠實審查。方向部分，經濟支援、撥補勞健保、高教人才、關懷弱勢等，方向都算是正確的，但4100億裡有2500億的方向值得商榷，請問跟關稅的關聯是什麼，需要政院說明。

羅智強表示，撥補台電已經是被刪除的預算，行政院卻納入，「我們不是反對撥補台電，是反對撥補無底洞」，民進黨不肯調整能源政策，明知能源政策錯誤，開創無底洞，幾千億撥補進去，虧損補齊了嗎？沒有，有史以來最會虧損的台電就出現在民進黨執政時期，在野黨負責任的希望台電能健全，能源政策能健全，希望撥補是有意義的。

羅智強並強調，對於國土韌性1500億，可以好好商量，從字面上看，看不出來跟美國對等關稅關聯。民進黨為了掩護數發部的超級高預算，發明一個名詞叫「民主網路」，只要冠上民主網路四個字，好像變聚寶盆，愛要多少錢就給多少錢，不希望國土韌性成為民主網路翻版。