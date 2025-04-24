美國關稅衝擊減碳 賴總統：滾動調整策略

總統府國家氣候變遷對策委員會今天舉行第四次會議，賴清德總統表示，近來美國政府提出新的關稅政策，對台灣的產業帶來許多挑戰。許多產業因為經營的不確定性提高，民間對減碳、ESG轉趨觀望。行政團隊已經積極審時度勢，滾動式地調整策略，一定會做產業的後盾。

賴總統在會議開場致詞時表示，無論外在環境如何變化，綠色轉型與永續發展，都是國家長遠繁榮的基石。「我們必須堅持具有韌性與前瞻性的策略」，來推動國內產業低碳轉型與永續發展，打造完整的綠色供應鏈，提升產業的國際競爭力，也強化我們的國力。

賴總統說，政府會和民間攜手合作，化危機為轉機，積極面對氣候變遷與淨零轉型的挑戰，讓台灣的經濟繼續轉型、進步，堅持邁向低碳及永續，讓國家繼續向前行，讓台灣變得更強、更好、也更具韌性。

今天的氣候變遷對策委員，將由環境部及金管會分別提出「因應變局，掌握綠色轉型契機」，以及「綠色及轉型金融：台灣淨零的助力」報告。

賴總統說，政府將會穩健執行碳定價體系，與國際制度接軌，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，能夠保障外銷的競爭優勢；我們也會審慎規劃台版CBAM，維持國內合理公平的競爭條件。

他表示，政府會協助企業，特別是中小企業，提供碳盤查、ESG揭露等減碳工具，逐步完備產品碳足跡的數據資料庫、支援外銷企業符合國際要求；同時，我們要促進資源整合、推動循環經濟與產業國際化，打造「綠色台灣品牌」。

賴總統說，在推動淨零轉型的路途上，金融業扮演著非常關鍵的角色，透過設計多元的投融資工具與金融商品，並且在授信評估中納入ESG考量，將可以帶動企業及社會大眾重視氣候風險，同時支持低碳產業發展，進而驅動整體社會的永續行動。

賴總統說，台灣是亞洲重要的金融市場，憑藉著ESG與永續金融領域的紮實基礎，我們要善用金融市場的影響力，為全球落實淨零轉型，貢獻台灣的智慧與力量。

此外，賴總統說，在上次會議，他提到加強社會溝通及氣候變遷教育，非常重要。環境部已結合大專院校，成立「淨零綠領人才培育聯盟」，將在北、中、南、東四區，分設區域培育中心，擴大綠領人才的培訓量能。

賴總統說，除了走進大學校園辦理講座活動，他也希望，能夠針對高中生與教師，規畫推出氣候與淨零的線上課程。因為在淨零這條路上，「我們不能遺漏任何人」，更要積極和年輕朋友對話，讓年輕朋友逐步走入新興的綠領產業，來為國家增能、為台灣的永續未來扎根。