關稅議題可比照日本不在食安問題妥協？ 邱泰源回應了

立法院社會福利及衛生環境委員會今天就「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」，邀請衛福部等相關部會進行專題報告並備質詢；立委高金素梅引用日本首相石破茂所說「不在食安問題上妥協」的立場，質疑台灣是否會犧牲自身利益作為「表忠的獻禮」？衛福部長邱泰源強調，對於人民健康的維護、食品安全的堅持，是絕對不會妥協的。

立法委員王育敏今天在質詢時提到，美豬美牛有沒有在談判議題內？行政院經濟貿易經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣回應，基於台美談判互信問題，談判議題基本上無法現階段對外揭露，未來如有適當時機，會由行政院副院長鄭麗君領軍的談判小組說明，各國目前都是依照美國的「外國貿易障礙調查報告」，都是可以操之在我的準備方向。

王育敏指出，台灣對美國貿易逆差28億，如果美方進一步逼迫，台灣在美豬美牛的標示、萊克多巴胺或要求放寬其他標準，但順差和逆差的談判方式是不同的，基本上大量賺取我國美金的項目，我方應該是更有底氣的；標示產地是讓消費者可以分辨跟選擇，如果美國連這個標示都要拿掉，覺得非常不合理。

農業部次長杜文珍說，台美貿易本就是互補的，我國向美國購買的黃豆、小麥、與米（黃小玉）其實是為了台灣的畜產業，美國應該要了解這一點，如果能提供作為談判代表的諮商，一定會納入這一點。

另外，王育敏說，去年進口的豬肉和內臟高達7778噸，2023年更超過1.6萬噸，「市面上沒有任何一個小吃攤有標出來」，但如果加工食品、下游有使用到美豬，就應該清楚揭露，因為2023年就曾發生過把美豬標示為加拿大豬的洗產地事件，食藥署該稽核還是要做，要讓民眾有選擇。

食藥署長姜至剛說，流布出去是市場機制，110至114總共查察29萬7756件，標示不合格111件，其中19件為美豬，代表不合格的不全都是美豬 ，只要業者沒有好標示，食藥署就會持續要求下去，行政機關對於標示狀況會持續監測，沒有這樣結果就會適當宣布，也會長期在豬肉儀表板揭露。

民進黨立委楊曜質詢時詢問，食藥署目前針對美豬、美牛等食藥署相關事項，會提出哪些基本大原則？姜至剛說，題目是公開的，也就是針對美國貿易代表署（USTR）各國貿易障礙評估內容，不過「談判之前其實是不漏底的」，大方向近是以食安優先、以國際標準和科學分析為基準，才能建置市場稽查機制，會以這樣的基準推出談判。

姜至剛指出，這呼應從前總統蔡英文任內推出的第一階段食安五環，分別為源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任及全民監督食安，去年則升級為2.0版本，強調全民監督跟源頭管理，尤其是後者，藉由中央地方共同稽核，讓產業鍊結合，要建置一個可以讓台灣人、世界人、宇宙人可共通的食安標準，溝通必須在國際標準之下，也必須深植全民心中。