特別預算出爐 王鴻薇：民進黨利用4100億加溫大罷免

為因應美國關稅政策，行政院今提出4100億特別預算作為因應。但適逢大罷免，對於行政院、民進黨是否利用國民黨對特別預算的質疑，加溫大罷免，國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，行政院、民進黨一定這樣做。

行政院會今天拍板4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將送請立法院審議。

王鴻薇表示，這次特別預算送進來，是否跟總預算一樣，只要在野黨提出任何質疑或提案，就會謠言滿天飛，作為加溫大罷免的工具，她鐵口直斷地講，民進黨政府跟行政院一定這樣做，連凍結案都可以做政治性操作，一邊擋預算，一邊說預算不足。

王鴻薇強調，在野黨認為真的應該苦民所苦，即便美國關稅被推遲，可以緩口氣3個月，但不穩定性極高，金融市場動不動就在動盪，中小企業很多的出貨、利潤都很難抓，該做的事情就去做，至於民進黨會不會重施故技，又來做造謠，又來搞大罷免的「奧步」，民進黨死性不改。

行政院長卓榮泰指出凍結案中有「特殊凍結項目」共49項，總計高達861億元，造成行政部門難以提出解凍，仍決定將1381億預算解凍案提出。王鴻薇對此表示，早就該提出來，卓揆拿有設定條件的部分，綁架所有的凍結案，對外再賣慘哭窮，卓揆所有說明都在自己打臉，「今天的卓榮泰打臉昨天的卓榮泰」，自證拿凍結案當肉票，作為鬥爭在野黨的工具。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，只要是行政院送來的解凍案，一樣會依照立委忠實審查的義務審查，但要特別講，為何行政院突然改想法，把解凍案一次送出來，其實原因很簡單，過去已得到很多消息。委員在質詢時，官員都會招架不住，問解凍案何時提出，都答不出來。他得到的消息是有內部下指令，不要提解凍案。民進黨也發現用凍結預算大造謠，為大罷免添柴火這條路已經走不下去，現在才趕快把解凍案提出。

此外，針對不少國民黨立委罷免已連署二階達標，王鴻薇表示，很多委員早已在做第三階段的準備，以台北市來說，5名國民黨立委都被罷團宣布二階段連署達標，事實上5名藍委很早開始就定期聚會，定期開會，本來就會團體作戰，協同作戰，一起因應大罷免。