影／特別預算假關稅名行偷渡之實 黃國昌：政院把人民當笨蛋？

為因應關稅衝擊，行政院院會今天通過經費規模4100億的特別預算條例。對此，民眾黨立院黨團下午召開記者會，抨擊這是假關稅之名，行偷渡之實，民進黨只會搞偷渡，特別條例有77.3%都在灌水，產業、勞工真正需要的東西賴政府根本沒有放在心上。

總召黃國昌表示，行政院今天召開的院會提出了所謂因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性的特別條例草案，卓院長宣布了4100億的特別預算。黃國昌說，他看到新聞標題時，以為卓院長睡醒了，但進一步細看後才發現，行政院是用川普政府的高關稅之名，在行民進黨的大偷渡之實。