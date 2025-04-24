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影／特別預算假關稅名行偷渡之實 黃國昌：政院把人民當笨蛋？

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
民眾黨總召黃國昌（左）指出，政院4100億特別預算，給勞工與產業的僅930億，占比22.7%，其餘都在偷渡。這是把國會當笨蛋還是把台灣人民當笨蛋？記者杜建重／攝影
民眾黨總召黃國昌（左）指出，政院4100億特別預算，給勞工與產業的僅930億，占比22.7%，其餘都在偷渡。這是把國會當笨蛋還是把台灣人民當笨蛋？記者杜建重／攝影

為因應關稅衝擊，行政院院會今天通過經費規模4100億的特別預算條例。對此，民眾黨立院黨團下午召開記者會，抨擊這是假關稅之名，行偷渡之實，民進黨只會搞偷渡，特別條例有77.3%都在灌水，產業、勞工真正需要的東西賴政府根本沒有放在心上。

總召黃國昌表示，行政院今天召開的院會提出了所謂因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性的特別條例草案，卓院長宣布了4100億的特別預算。黃國昌說，他看到新聞標題時，以為卓院長睡醒了，但進一步細看後才發現，行政院是用川普政府的高關稅之名，在行民進黨的大偷渡之實。

黃國昌指出，到目前為止，面對美國高關稅，民進黨政府完全沒有因應作為，特別條例具體內容，實際上給勞工與產業的幫助，只從880億加了50億到930億，僅占4100億的22.7%，其餘都在偷渡，這其中，被國會刪掉的台電1000億補助，也以高關稅之名再拿回來，這是把國會當笨蛋還是把台灣人民當笨蛋？一個行政院竟然可以不負責任到這種程度？

行政院院會今天通過4100億特別預算條例，民眾黨立院黨團下午召開記者會，抨擊這是假關稅之名，行偷渡之實。記者杜建重／攝影
行政院院會今天通過4100億特別預算條例，民眾黨立院黨團下午召開記者會，抨擊這是假關稅之名，行偷渡之實。記者杜建重／攝影

川普 民進黨 行政院 關稅 黃國昌

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