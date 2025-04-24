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特別預算挹注高等教育200億 教部：預計朝3大面向辦理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
行政院會今預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中高等教育人才培育約有200億，教育部預計朝三大面向著手辦理。聯合報系資料照
行政院會今預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中高等教育人才培育約有200億，教育部預計朝三大面向著手辦理。聯合報系資料照

因應美國關稅衝擊，行政院會今天預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模上看4100億元，其中高等教育人才培育約有200億。教育部說明，預計朝延攬國際級人才、鬆綁法規、協助校務經營等三大層面著手。

根據草案，特別條例適用範圍包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場，亦包括強化高等教育人才培育。

教育部高教司長廖高賢表示，部長鄭英耀上任後便對高教人才培育、產業合作、協助教師創新創業等有想法，正好配合本次特別預算方案，教育部高教、技職等司處將著手研議。

廖高賢表示，目前規劃面向包括為高教延攬國際人才，近年由於業界薪資待遇更佳，大量吸納博士等研究人才，因此預計藉此規劃提升學界待遇，協助人才延攬；又國外歷來多有不少創新創業辦法，而國內法規還是需要與時俱進，因此希望藉由本次特別預算協助提出新措施，讓教師不用像過去留職停薪才能創業；再者，則回歸校務經營，透過特別預算挹注，協助專科以上學校整體校務經營更精進。

廖高賢也說，本次關稅衝擊確實會影響國際高等教育與人才競逐，國際局勢改變，人才就可能於區域間移動，因此希望在局勢有利於台灣時，積極延攬人才。

另外，外界質疑是否各部會遭凍結、刪減的預算，欲藉特別預算一次補回。廖高賢也說，目前教育部正在辦理解凍當中，「沒有彌補的部分。」

川普 教育部 行政院 關稅

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