連續8年歲計賸餘 主計總處估可支應4100億特別預算免舉債

行政院會今天通過2024年中央政府總決算，歲入、歲出賸餘3589億元，扣除債務還本1948億元後，尚有收支賸餘1641億元，這也是連續第8年總決算歲入歲出有賸餘。針對整體歲計賸餘情況，行政院主計總處指出，數字仍在滾動中，但有估算在一個範圍內，可用於支應4100億特別條例規劃，不須舉債。

行政院會今天通過主計總處編具的「2024年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），以及中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算」。

決算部分，主計總處說明，2024年度中央政府總預算歲入2兆7255億元，歲出2兆8519億元，歲入歲出差短1264億元，連同債務還本1150億元，尚須融資調度2414億元，以舉借債務1568億元及移用以前年度歲計賸餘846億元予以彌平。

根據實際執行結果，歲入歲出賸餘3589億元，扣除債務還本1948億元後，尚有收支賸餘1641億元；其中，歲入決算數較預算數增加4181億元，歲出節餘672億元，債務舉借及移用以前年度歲計賸餘均未執行。

行政院長卓榮泰表示，2024年總決算歲入歲出轉絀為餘，自2017年度起連續8年總決算歲入歲出均有賸餘，政府嚴守財政、開源節流，也顯示政府與國人共同努力的經濟發展成果，他也指示各部會本於撙節原則加強預算管控及執行，持續推動福國利民政策，提升國家韌性及競爭力。

此外，行政院會今天也通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，將全數由歲計賸餘支應。針對歲計剩餘實際數字，主計總處副主計長陳慧娟指出，去年度歲入歲出賸餘3589億元，扣除債務還本後實際可運用只剩下1641億元，且仍待審計部審定後才能運用。

陳慧娟指出，整體歲計賸餘是滾動的數字，但主計總處有估計在一個範圍內，可以支應4100億特別條例規劃，無須舉債。