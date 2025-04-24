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4100億特別條例370億補健保、顧弱勢 衛福部長說明用途

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長邱泰源（右）表示，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案中的200億元，將挹注健保安定基金。記者杜建重／攝影
衛福部長邱泰源（右）表示，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案中的200億元，將挹注健保安定基金。記者杜建重／攝影

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，預算規模為4100億元，社會支持部分為1670億元，包括200億撥補健保。衛福部長邱泰源表示，這筆款項將挹注健保安定基金，未來可能用途包括因應醫藥品或醫材價格上漲，或穩定健保點值等；另有弱勢族群照顧關懷服務170億元，有助社福網絡更完善。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，並進一步擴及國土安全韌性、社會支持關懷弱勢等面向。

卓榮泰指出，內容包括國土安全韌性1500億元、經濟支持方案930億元，關懷弱勢面向共1670億元，含括撥補健保200億元、勞保基金100億元，台電1000億元，弱勢族群照顧關懷服務170億元、培育高等教育人才200億；未來特別預算將全數移用過去的年度歲計賸餘支應。

針對社會支持關懷弱勢部分，邱泰源表示，醫藥、醫材方面盤點已做了很好因應策略，在健保署也有一定的伸縮預算可因應，200億元將挹注健保安定基金，有助提升健保穩定性，因應高關稅的變化中，更有足以因應的韌性。 

針對弱勢族群照顧關懷服務170億元，邱泰源說，政府長期關心弱勢照顧和社會福利，尤其是高齡化社會，獨居長者特別多，怎麼把他們照顧得更好是政府需要去做的，如給予弱勢補助，相信對社會福利網絡會更加完整。

 邱泰源指出，撥補到健保的定基金可以指定用途，只要寫得清楚都能靈活運用，如醫藥品漲價、點值增加等，都可以運用這筆預算因應。

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