4100億特別條例若落實 行政院：今年經濟成長上看2.9%

行政院會今天拍板上看4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將送請立法院審議。行政院秘書長龔明鑫指出，如果特別條例與預算盡快實施，今年經濟成長率可望符合國際貨幣基金（IMF）所預估的2.9%，說不定會更高。

龔明鑫指出，美國關稅政策還在變化，但對企業界與社會支持，政府沒有辦法等待。他說，2019年台灣爆發新冠肺炎疫情，政院很快在2020年2月通過特別條例與預算，當時預估台灣會因疫情呈現經濟負成長，但2020年經濟成長率達3.4%，特別條例與特別預算當中發揮極大功能。

龔明鑫表示，美國對台灣的對等關稅原先宣布在32%，對對台灣的經濟影響，不同機構有不同估計，可能衝擊範圍在0.4%到1.5%，不過根據IMF最新的4月世界經濟展望，台灣是少數逆勢上修的國家，從2.7%成長至2.9%，其他多數國家的經濟成長都被下修。

龔明鑫指出，若這次特別條例與特別預算能夠盡快落實，除了能支持產業，國土防衛韌性的採購或建置也對企業或就業有極大幫助，今年經濟成長率也可符合IMF預估的2.9％，說不定會更高。