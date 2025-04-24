助產業預算加碼至930億 申請放寬要件一次看

為因應美國關稅衝擊，行政院會今天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，匡列4100億元支持供應鏈應對美國對等關稅衝擊，及撥補台電、勞健保等面向；針對支持產業方案，經費自880億元加碼至930億，增加擴大內需、設備汰舊換新。

行政院會今天拍板含括經貿、國土韌性及照顧弱勢面的綜合性特別條例，與此同時，經濟部針對產業支持方案報告相關放寬要件說明。

為協助企業因應衝擊，經濟部說明，本次放寬申請門檻與擴大措施項目，包含在工業部門的貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等金融支持，放寬認定資格為營業額衰退標準由15%放寬至10%；預估受惠企業有望達22.32萬家。

針對研發轉型補助與爭取海外訂單，放寬申請資格為直接或間接受美國關稅政策的影響，預估5700家受惠；租稅優惠中產創條例提供研發與設備支出抵減擴大抵減適用範圍新增AI及節能減碳，支出上限由10億元提高至20億元，並放寬創投適用門檻，適用優惠出資額門檻調降為1.5億元。

另也放寬新創適用條件，新創事業公司由成立未滿2年放寬為5年，投資門檻由100萬元降至50萬元。

農業部門則包含農貸利息補助追溯自今年4月5日適用。生產場域補助新增間接受影響魚種，包含魷魚、黃鰭鮪、大目鮪等；國內外行銷擴及美國以外市場並新增海外參展獎勵等。

安定就業措施包含勞工安心就業，參訓勞工薪資補助由3個月增加至6個月，事業單位補助額度由190萬元增加至350萬元；針對受衝擊再就業，補助範圍將放寬產業別，雇主僱用獎助由每月5000元增加至6000元，至於青年接軌職場，獎勵額度由每月8000元，增加至1萬元，請領次數由1次增加至2次。

此外，由於產業支持相關經費規模提高50億元，投入協助企業升級轉型、汰舊換新，針對預估有多少企業受惠。經濟部次長何晉滄表示，還需要再估計，原本補助設備汰舊換新、採購機器設備的金額比例設定為30％，現在希望提升比例，增加幅度可能達到40％至50％。

經濟部指出，日前已成立190線的服務諮詢專線，未來將持續舉行措施說明會，協助產業界及國人迅速掌握支持方案；在案件審查過程中亦將兼顧便民性及程序簡化，讓更多受美關稅政策影響的企業或勞工，獲得及時支持，提升產業競爭力與韌性、穩定國內就業。