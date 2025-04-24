快訊

毒駕撞康橋單車環島學生釀7傷 冷氣工肇事前竟吸食3種毒品

烏克蘭堅持談判寸土不讓！川普責怪「延續殺戮」

第3架波音飛機送回美國！波音證實因貿易戰「陸航空公司暫停接收」

卓榮泰：台美談判等待最佳時機爭取國家最大利益

中央社／ 台北24日電

各界關注台美關稅談判進展，行政院長卓榮泰今天表示，副院長鄭麗君領軍的經貿談判團隊仍在等待最佳時機，台灣也會極力爭取，期盼獲得國家最大利益，降低對產業界的衝擊。

美國暫緩高額對等關稅90天，多國把握時間與美進行談判。台灣經貿談判團隊11日已與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙等交換意見，並指雙方皆期盼近期能進行後續協商。台灣關稅談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍，小組成員包括國安體系、外交體系以及行政院經貿談判辦公室。

除與美國談判外，行政院會今天也通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為新台幣4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金。卓榮泰會後率領行政院副院長鄭麗君等人舉行記者會，說明草案規劃。

外界關心台灣談判團隊是否能在90天暫緩期間完成談判，卓榮泰指出，鄭麗君仍在台灣，談判團隊正等待最佳的時機，寄望能在更快的時間內有效談判。

卓榮泰進一步說明，特別條例所寫的4100億元是上限，如果經談判團隊極力爭取，獲得國家最大利益讓產業界衝擊減少，政府就會撙節使用，但若衝擊很大，國家會做另外考量。

川普 關稅

延伸閱讀

排除普發現金因應關稅戰 卓榮泰：不是最佳解決方案

4100億特別條例納社會支持1670億 撥補勞健保達百億

特別條例4100億 卓揆撥補台電勞健保

因應關稅戰特別條例上看4100億 卓榮泰說明

相關新聞

助產業預算加碼至930億 申請放寬要件一次看

為因應美國關稅衝擊，行政院會今天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，匡列4100億元支持供應鏈應...

國土防衛、資安設備採限制招標 卓揆：美國非唯一市場

為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會今天拍板特別條例，預算規模上看4100億元。行政院長卓榮泰透露過去曾規...

排除普發現金因應關稅戰 卓榮泰：不是最佳解決方案

因應美國關稅衝擊，在野黨倡議可將普發現金列為照顧民生手段之一。行政院長卓榮泰今天明確表態，稱國家面臨外交、軍事及財政重大...

因應關稅特別條例藏台電補助 許宇甄：不該藉危機偷渡

行政院會今天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體預算規模達4100億元，其中包含挹注台電10...

因應關稅特別條例藏台電千億補助 藍批光要錢不改能源政策

行政院會今天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體預算規模達4100億元，其中包含撥補健保20...

因應關稅戰特別條例上看4100億 卓榮泰說明

行政院長卓榮泰在行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院政務委員林明昕、經濟部長郭智輝、主計總處副主計長陳慧娟等人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。