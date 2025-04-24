卓榮泰：台美談判等待最佳時機爭取國家最大利益
各界關注台美關稅談判進展，行政院長卓榮泰今天表示，副院長鄭麗君領軍的經貿談判團隊仍在等待最佳時機，台灣也會極力爭取，期盼獲得國家最大利益，降低對產業界的衝擊。
美國暫緩高額對等關稅90天，多國把握時間與美進行談判。台灣經貿談判團隊11日已與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙等交換意見，並指雙方皆期盼近期能進行後續協商。台灣關稅談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍，小組成員包括國安體系、外交體系以及行政院經貿談判辦公室。
除與美國談判外，行政院會今天也通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為新台幣4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金。卓榮泰會後率領行政院副院長鄭麗君等人舉行記者會，說明草案規劃。
外界關心台灣談判團隊是否能在90天暫緩期間完成談判，卓榮泰指出，鄭麗君仍在台灣，談判團隊正等待最佳的時機，寄望能在更快的時間內有效談判。
卓榮泰進一步說明，特別條例所寫的4100億元是上限，如果經談判團隊極力爭取，獲得國家最大利益讓產業界衝擊減少，政府就會撙節使用，但若衝擊很大，國家會做另外考量。
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