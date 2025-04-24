企業補助編930億 營業衰退10%可申請

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】營業額因關稅戰衰退10%以上、間接受關稅戰影響都可獲得紓困！經濟部24日公布因應關稅戰的「支持方案放寬要件說明」，930億元的補助中，中小微企業貸款加碼50億，盼讓20萬家企業受惠。工業方面，包括投資抵減擴大適用，支出上限從10億提升到20億等。被問到如何定義「間接」，官員表示，出貨因關稅戰受影響能提供證明者。

研發轉型補助2百億

經濟部產業署署長邱求慧於行政院會後記者會說明，為協助企業因應衝擊，本次補助方案從880億提升到930億，且放寬申請門檻與擴大補助項目，包含在工業部門的貿易融資利息加碼120億、外銷貸款優惠保證加碼60億、中小微企業貸款加碼50億等金融支持，放寬認定資格為營業額衰退標準由15%放寬至10%。

研發轉型補助2百億與爭取海外訂單1百億部分，放寬申請資格為直接或間接受到美國關稅政策的影響。另外，《產創條例》提供研發與設備支出抵減擴大抵減適用範圍新增AI及節能減碳，支出上限由10億元提高至20億元。

農業部門則包含農貸利息補助追溯自114年4月5日適用；生產場域補助新增間接受影響魚種；國內外行銷擴及美國以外市場並新增海外參展獎勵等。安定就業措施包含勞工安心就業，參訓勞工薪資補助由3個月增加至6個月。

出貨受影響要證明

本報記者提問，如何認定是「間接」受到關稅戰影響？邱求慧回應說，若買家或下游出貨商，因為關稅影響被退貨，或是有無法順利出貨等狀況，就可以視為間接影響，只要提出證明或佐證資料，經濟部就可受理相關申請。

有記者關注特別條例4100億能否都用稅計賸餘支應？主計總處副主計長陳慧娟表示，稅計賸餘的確切值會因預算執行狀況有所浮動，今年目前是1641億，若加上歷年的歲計賸餘，4100億的特別預算可以不用舉債來因應。

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