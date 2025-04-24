政院拍板「強化經濟社會特別條例」 預算上限4100億元

行政院24日院會中通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，特別條例將強化經濟、社會及國土安全韌性，提出四大主軸，共10項措施，整體預算上限約為4,100億元，院長卓榮泰表示，不過近期美國關稅仍在滾動調整中，因此對於額度的部分也會適時調整。

卓榮泰指出，為因應美國關稅政策影響，政府於4月4日提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。並啟動產業傾聽之旅，持續與業界進行溝通，希望政策可以更貼近產業需求。而各部會已依據產業實際需求滾動式調整支持措施內容，也感謝各部會的用心。美國關稅政策對我國產業、出口結構及整體就業市場將造成衝擊，對社會民生及物價亦將造成影響，並且全面考量目前國際情勢及地緣政治之動態變化，行政院提出此特別條例，並爭取編列特別預算，以歲計賸餘為經費來源，上限是4,100億元。

卓榮泰說，此特別條例將強化經濟、社會及國土安全韌性，提出四大主軸，共10項措施，包括國土安全韌性1,500億元，經濟韌性產業支持930億元，以及社會支持含台電補助1,670億元，合計4,100億元。

(一)「支持產業」：提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、強化農業金融支持並提升產業競爭力及開拓多元市場等。

(二)「安定就業」：穩定經濟社會，支持勞工安定就業。

(三)「照顧民生」：加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金與勞工保險基金、強化高等教育人才培育。

(四)「強化韌性」：強化國土防衛能量、提升資通作業環境及設備等。

此外，面對全球的局勢，特別條例中的十大措施，在經濟支持方面，希望能夠改善投資環境及促進產業升級轉型，協助企業立足臺灣，布局全球，俾利企業仍能穩健經營，以確保臺灣經濟競爭力及穩定成長；在社會民生方面，希望能減輕人民負擔、穩定民生物價並減緩已發生與可能持續擴大的市場波動，尤其政府會擴大關懷弱勢族群，「因為在變局中，越是脆弱的族群，我們需要提供大家更多的力量」；與此同時，國土安全韌性也是重點，政府要強化國家安全防護，減緩國際情勢及地緣政治變動對我國的影響。

卓榮泰也說，後續，請各部會積極對外持續說明，協助產業界及國人迅速掌握支持方案，讓更多受美國關稅政策影響的企業，可以獲得及時支持，藉以提升競爭力與韌性，並穩定國內經濟與就業，也讓民眾生活安心與安定。也請勞動部和農業部特別留意關於支持方案協助的對象，要以受到美國關稅直接或間接影響的產業與個人廠商為限。本案送請立法院審議後，請經濟部及相關部會積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成立法程序。