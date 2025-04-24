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國土防衛、資安設備採限制招標 卓揆：美國非唯一市場

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人一起主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人一起主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。記者蘇健忠／攝影

為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會今天拍板特別條例，預算規模上看4100億元。行政院長卓榮泰透露過去曾規劃3000億元特別條例，後因關稅衝擊才提出綜合性的特別條例；由於強化國土防衛能量與提升資安作業環境設備都採限制招標，是否全數向美採購，平衡貿易逆差，他則強調，美國絕對不是唯一的市場。

卓榮泰透露，原本今年就打算透過特別條例方式，充分合理善用歲計賸餘，當時歲計剩餘原先規劃3000億元，如今面臨關稅衝擊、貿易秩序重整，因此提出綜合性的特別條例，預算上限達4100億元，包括國土安全韌性1500億元、經濟支持方案880億元加碼50億元增加擴大內需、汰舊換新。

另針對關懷弱勢面向1670億元，卓榮泰說明，包含撥補健保200億元、勞保基金100億元，台電1000億元，弱勢族群照顧關懷服務170億元、培育高等教育人才200億。

由於強化國土防衛能量與提升資安作業環境設備將採「限制招標」，媒體詢問，未來是否都會向美國採購，藉此平衡對美貿易逆差。

「美國對台灣而言是大的市場，但絕對不是唯一的市場。」卓榮泰指出，有人提問未來是否完全以美國市場做考量，這目前不是個問題，政府是依照國家財政能力與國防需要，採取購買各種國土安全韌性的各項設備。 

媒體追問，美國關稅政策尚在變化，後續預算編列是否可能收斂或擴大編列，卓榮泰強調，4100億元是上限，未來若經談判團隊極力爭取，能得到國家最大利益，或許產業界衝擊不須那麼多，便將一一樽節使用；政府4月11日已與美方視訊會議，希望在更快速的時間內能直接有效談判，對產業造成最小衝擊。

川普 關稅

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