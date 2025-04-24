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排除普發現金因應關稅戰 卓榮泰：不是最佳解決方案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人一起主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人一起主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。記者蘇健忠／攝影

因應美國關稅衝擊，在野黨倡議可將普發現金列為照顧民生手段之一。行政院長卓榮泰今天明確表態，稱國家面臨外交、軍事及財政重大衝擊，普發現金並非此時最好的解決方案。

行政院會今天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，主軸為支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性。

整體預算規模達4100億元，包括國土安全韌性1500億元、經濟支持方案930億元，關懷弱勢共1670億元，其中也包括台電撥補1000億元，財源將全數移用歲計賸餘支應。

財政部日前公布去年全國賦稅收入實徵淨額高出預算數5283億，藍白拋出普發現金構想，更有意將其法制化，由於國際有普發現金因應關稅衝擊的作法，在野黨也倡議可將普發現金列為照顧民生手段之一。

不過，卓榮泰指出，把現金發在每個人的手上是一件快樂的事，但對國家長遠整體發展而言，應該要有更合理做法，這次特別條例草案涵蓋廣闊，應讓國家資源用在最有需要的地方，才是善用資源。

卓榮泰透露，政府先前就有設定好對弱勢的補助，與其把1萬發給每個過人，不如發5000元給沒有5000元的人；另因應地緣政治影響，台灣又是遭受中共極力侵擾的動態地區，也要維持台灣安全與韌性。

「我們不認為用一個法案將未來的歲計賸餘固定使用是一種好的方式。」卓榮泰指出，國家正面臨外交、軍事及財政重大衝擊，普發現金並非此刻最好的解決方案，「這不是我現在認為最好的方式」。

川普 關稅

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