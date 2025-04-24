因應關稅特別條例藏台電千億補助 藍批光要錢不改能源政策
行政院會今天拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體預算規模達4100億元，其中包含撥補健保200億元、勞保基金100億元，台電1000億元。國民黨立院黨團書記長王鴻薇受訪表示，不可能光要錢不改能源政策，這樣只是在浪費納稅人的錢，除非賴政府願意核三延役。
王鴻薇表示，台電完全沒有任何改變，不可能光要錢，不改能源政策，這樣只是繼續浪費納稅人的錢，除非賴政府願意讓核三延役，所以對於台電的立場還是跟以前一樣；勞健保部分傾向支持。另外，也會支持產業所需的紓困預算。
國民黨立委賴士葆表示，勞健保的300億應該要給，台電的1000億可在啟用核電的前提下給。至於卓榮泰說特別預算將全數移用過去的年度歲計賸餘支應，賴士葆說，即便4100億全部都給，去年度的稅收超徵有5000多億，扣掉地方政府之外，還有4000億左右，如再加上已經砍掉的2000左右，總共還有6000多億，還是有錢可以普發現金，只是金額可能少一點，但無論如何，還是要認真審查。
國民黨立委張嘉郡表示，面對美國對等關稅的衝擊，立法院不分朝野都希望協助國人共渡難關，也會全力支持，但台電營運的虧損，應該是要檢討能源政策，勞健保的撥補也是杯水車薪，呼籲行政院不應該把重大議題都混為一談，藉機暗渡陳倉。她呼籲，行政院應面對民意，將超徵稅收還稅於民，普發一萬元現金，也可刺激內需市場。
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