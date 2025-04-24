因應關稅戰特別條例上看4100億 卓榮泰說明

行政院長卓榮泰在行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院政務委員林明昕、經濟部長郭智輝、主計總處副主計長陳慧娟等人陪同下，親自主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。因應美國關稅衝擊，行政院會上午通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，主軸納入強化韌性、照顧民生，也將挹注台電還有勞健保，草案規模上看4100億元。

行政院會日前已拍板規模880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，後再加碼50億元，協助工業部門升級轉型、汰舊換新，整體金額已上看930億元，今天將公布的特別條例還納入強化整體社會國土安全韌性，主軸為產業支持、安定就業、強化韌性、照顧民生。

草案匡列的經費上限為高達4100億元，得分期編列，經費來源得移用以前年度歲計賸餘或舉債支應。此外，也比照疫情期間，規定自政府領取的補助及其他給與，免納所得稅，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。