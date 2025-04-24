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因應關稅戰特別條例上看4100億 卓榮泰說明

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左三）在經濟部長郭智輝（左起）、行政院秘書長龔明鑫、行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員林明昕、主計總處副主計長陳慧娟等人陪同下，親自主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。因應美國關稅衝擊，行政院會上午通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，主軸納入強化韌性、照顧民生，也將挹注台電還有勞健保，草案規模上看4100億元。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左三）在經濟部長郭智輝（左起）、行政院秘書長龔明鑫、行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員林明昕、主計總處副主計長陳慧娟等人陪同下，親自主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。因應美國關稅衝擊，行政院會上午通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，主軸納入強化韌性、照顧民生，也將挹注台電還有勞健保，草案規模上看4100億元。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰在行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院政務委員林明昕、經濟部長郭智輝、主計總處副主計長陳慧娟等人陪同下，親自主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。因應美國關稅衝擊，行政院會上午通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，主軸納入強化韌性、照顧民生，也將挹注台電還有勞健保，草案規模上看4100億元。

行政院會日前已拍板規模880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，後再加碼50億元，協助工業部門升級轉型、汰舊換新，整體金額已上看930億元，今天將公布的特別條例還納入強化整體社會國土安全韌性，主軸為產業支持、安定就業、強化韌性、照顧民生。

草案匡列的經費上限為高達4100億元，得分期編列，經費來源得移用以前年度歲計賸餘或舉債支應。此外，也比照疫情期間，規定自政府領取的補助及其他給與，免納所得稅，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。

根據草案，特別條例適用範圍包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人一起主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。根據草案，特別條例適用範圍包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）等人一起主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。根據草案，特別條例適用範圍包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）在行政院副院長鄭麗君（右）與行政院秘書長龔明鑫（左起）等人陪同下，親自主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。草案匡列的經費上限為高達4100億元，得分期編列，經費來源得移用以前年度歲計賸餘或舉債支應。此外，也比照疫情期間，規定自政府領取的補助及其他給與，免納所得稅，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）在行政院副院長鄭麗君（右）與行政院秘書長龔明鑫（左起）等人陪同下，親自主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。草案匡列的經費上限為高達4100億元，得分期編列，經費來源得移用以前年度歲計賸餘或舉債支應。此外，也比照疫情期間，規定自政府領取的補助及其他給與，免納所得稅，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）在行政院副院長鄭麗君（右）與行政院秘書長龔明鑫（左起）等人陪同下，親自主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）在行政院副院長鄭麗君（右）與行政院秘書長龔明鑫（左起）等人陪同下，親自主持因應關稅戰特別條例記者會，說明特別條例制定考量。記者蘇健忠／攝影

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