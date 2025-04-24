因應關稅戰政院拍板4100億特別條例 含補台電千億

行政院會拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，主軸為支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性。行政院長卓榮泰說，整體預算規模達4100億元，包括國土安全韌性1500億元、經濟支持方案930億元，關懷弱勢共1670億元，特別預算將全數移用過去的年度歲計賸餘支應，盼立法院支持並加速審議。

卓榮泰今天親上火線主持記者會，他提到，這些日子以來，府院展開產業傾聽之旅並調整支持方案，但影響台灣未來的不僅有美國對等關稅、貿易政策改變，全國貿易秩序重整也將影響整體國際情勢。對台灣而言，複雜的地緣政治急速變化，政府更應做好全面準備。

「雨天不僅不會收傘，還會加大這把安全的傘，更為整體國家撐起整體社會經濟安全更大一把傘。」卓榮泰指出，行政院以支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性4大主軸，提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，請立法院加速審核，審議後行政院將依通過的內容編列特別預算，再請立法院審核通過。

卓榮泰指出，特別條例包含10大項目，包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台電、全民健保及勞保基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，及提升資通作業環境及設備。

整體特別條例預算規模上看4100億元，卓榮泰指出，包括國土安全韌性1500億元、經濟支持方案930億元，關懷弱勢面向共1670億元，含括撥補健保200億元、勞保基金100億元，台電1000億元，弱勢族群照顧關懷服務170億元、培育高等教育人才200億；未來特別預算將全數移用過去的年度歲計賸餘支應。

實施期間則會從今年3月12日起，至2027年12月31日為止，將近2年9個月，之所以要往前追溯，卓榮泰指出，是因美國對鋼鐵產業加徵25%關稅，鋼鋁業者已遭衝擊，因此要往前追溯、彌補落差。

針對特別條例納入台電、勞健保撥補，卓榮泰說明，在美國關稅衝擊底下，原物料價格勢必不穩定，業者也擔心受到電價浮動的影響，形成雙重衝擊，為此，特別條例中再提出健全台電財務的1000億元，力求穩定民生物價、舒緩國際物價波動對民生產業經濟造成的可能影響，而撥補勞健保也是要減輕人民壓力

卓榮泰續指，國際經濟貿易情勢出現變化，社會經濟也會出現波動，弱勢族群勢必感受到衝擊，政府必須全面照顧，條例中針對獨居老人、中低收入戶，都會延續過去措施並加碼照顧。

另在強化韌性，卓榮泰指出，過去一年台灣因地緣政治海空多受侵擾，持續遭受灰色挑戰，強化國土防衛、海巡設施實屬必要，而資安就是國安，據數位部去年的統計，台灣每一秒會遭受到1.5萬次網路攻擊，是其他國家的4倍，原因正是台灣身處地緣政治的最前線，為此必須提升資通作業環境及設備，強化運作效率、備援韌性。

他最後說到，在國際情勢持續變化及經貿關係供應鏈重組的時代，政府撐起這把傘的同時，也要一滴都不漏掉，從產業經濟到社會民生，從國土安全到資通韌性，行政團隊全力以赴，希望得到立法院朝野各黨團支持，也回應國人強烈期待與要求，盼未來通過預算時，能與國會共同努力做強力後動，讓國人在破洞中感受到最小衝擊。