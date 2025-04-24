政院今將通過4100億特別條例草案 卓揆將親上火線說明

行政院會24日將通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，根據規畫預算規模為新台幣4,100億元，用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保。行政院長卓榮泰預計在院會後舉行記者會，親自對外說明草案考量。

行政院會今擬通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，政院人士對記者指出，草案除完備法規支應「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」共930億元，也將擴大範圍強化整體社會與國土安全韌性、照顧民生，條例匡列規模將逾千億元。

據了解，草案匡列的經費上限為新台幣4,100億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算。

特別條例適用範圍則有10大項目，包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

至於經費來源，草案規範，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；其每年度舉借債務之額度，不受公共債務法第5條第7項規定的限制。

特別條例規定自政府領取之補助及其他給與，免納所得稅。條例規定自政府領取之補助及其他給與，不得業為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

特別條例及其特別預算施行期間，自114年3月12日起至116年12月31日止，條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。