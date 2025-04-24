因應關稅戰特別條例上看4100億 涵蓋挹注台電及健保

因應美國關稅衝擊，行政院會今天預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，主軸更納入強化韌性、照顧民生，也將挹注台電還有勞健保，據了解，草案規模上看4100億元。行政院長卓榮泰稍後也將親上火線主持記者會，說明特別條例制定考量。

行政院會日前已拍板規模880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，後再加碼50億元，協助工業部門升級轉型、汰舊換新，整體金額已上看930億元，今天將公布的特別條例還納入強化整體社會國土安全韌性，主軸為產業支持、安定就業、強化韌性、照顧民生。

草案匡列的經費上限為高達4100億元，得分期編列，經費來源得移用以前年度歲計賸餘或舉債支應。此外，也比照疫情期間，規定自政府領取的補助及其他給與，免納所得稅，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。

另因美國對鋼鐵產業加徵25%的關稅，考量鋼鋁業者已遭衝擊將近1個月，特別條例實施日期將回溯至今年3月12日起，至2027年12月31日為止，經立法院同意得以延長。

根據草案，特別條例適用範圍包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。