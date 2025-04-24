影／美豬牛瘦肉精殘留標籤改變？邱泰源：絕對不會
立法院社福及衛環委員會上午邀請衛福部長邱泰源、農業部次長等人針對「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」進行專題報告並備質詢。針對標示瘦肉精殘留的標籤是否讓步？邱泰源表示，衛福部的原則不會改變。
川普揮舞關稅大刀，政府即將與美方談判。針對美豬美牛是否有初步的規畫、零關稅是否是我方談判的籌碼，邱泰源受訪時表示，站在衛福部的立場，一定是守護全國國人安全為主要任務，這部份當然要做科學分析的根據，然後與國際標準接軌，最重要是對於市場的稽查也會嚴格要求。
另外，對於市場上標示瘦肉精殘留標籤的部分，是否是政府的底線？邱泰源在回應時一時語塞，隨後在一旁的食藥署署長姜至剛轉頭「提示」後，部長立即表示「絕對不會改變」。邱泰源說，所有的規定都是一體適用，沒有特別針對哪一個國家。至於針對美牛的檢驗太嚴格，是否再鬆綁？邱泰源則再次重申表示，我們還是堅持國人的食品安全以及科學的根據與國際標準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言