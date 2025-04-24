影／美豬牛瘦肉精殘留標籤改變？邱泰源：絕對不會

立法院社福及衛環委員會上午邀請衛福部長邱泰源、農業部次長等人針對「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」進行專題報告並備質詢。針對標示瘦肉精殘留的標籤是否讓步？邱泰源表示，衛福部的原則不會改變。

川普揮舞關稅大刀，政府即將與美方談判。針對美豬美牛是否有初步的規畫、零關稅是否是我方談判的籌碼，邱泰源受訪時表示，站在衛福部的立場，一定是守護全國國人安全為主要任務，這部份當然要做科學分析的根據，然後與國際標準接軌，最重要是對於市場的稽查也會嚴格要求。