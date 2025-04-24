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影／美豬牛瘦肉精殘留標籤改變？邱泰源：絕對不會

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
針對美豬美牛標示瘦肉精殘留的標籤是否讓步？邱泰源（右）在回應媒體時一時語塞，隨後在一旁的食藥署署姜至剛（左）提示後，馬上改口說「絕對不會改變」。記者杜建重／攝影
針對美豬美牛標示瘦肉精殘留的標籤是否讓步？邱泰源（右）在回應媒體時一時語塞，隨後在一旁的食藥署署姜至剛（左）提示後，馬上改口說「絕對不會改變」。記者杜建重／攝影

立法院社福及衛環委員會上午邀請衛福部長邱泰源、農業部次長等人針對「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」進行專題報告並備質詢。針對標示瘦肉精殘留的標籤是否讓步？邱泰源表示，衛福部的原則不會改變。

川普揮舞關稅大刀，政府即將與美方談判。針對美豬美牛是否有初步的規畫、零關稅是否是我方談判的籌碼，邱泰源受訪時表示，站在衛福部的立場，一定是守護全國國人安全為主要任務，這部份當然要做科學分析的根據，然後與國際標準接軌，最重要是對於市場的稽查也會嚴格要求。

另外，對於市場上標示瘦肉精殘留標籤的部分，是否是政府的底線？邱泰源在回應時一時語塞，隨後在一旁的食藥署署長姜至剛轉頭「提示」後，部長立即表示「絕對不會改變」。邱泰源說，所有的規定都是一體適用，沒有特別針對哪一個國家。至於針對美牛的檢驗太嚴格，是否再鬆綁？邱泰源則再次重申表示，我們還是堅持國人的食品安全以及科學的根據與國際標準。

針對美牛的檢驗是否鬆綁？衛福部長邱泰源（右）表示，我們還是堅時國人的食品安全以及科學的根據。記者杜建重／攝影
針對美牛的檢驗是否鬆綁？衛福部長邱泰源（右）表示，我們還是堅時國人的食品安全以及科學的根據。記者杜建重／攝影

川普 關稅

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