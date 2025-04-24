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美豬美牛進口零關稅議題 邱泰源強調4堅持絕不改變

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
針對美豬美牛進口零關稅議題，衛福部長邱泰源今天強調，守護國人食品安全是最高任務，衛福部的4個堅持「絕對不會改變」。記者賴昀岫／攝影
針對美豬美牛進口零關稅議題，衛福部長邱泰源今天強調，守護國人食品安全是最高任務，衛福部的4個堅持「絕對不會改變」。記者賴昀岫／攝影

美國總統川普對等關稅影響眾多產業。針對美豬美牛進口零關稅議題，衛福部長邱泰源今天強調，守護國人食品安全是最高任務，衛福部的4個堅持「絕對不會改變」，包含食安優先、科學分析、參考國際標準，並落實邊境查驗與市場稽查；農業部統計，近3年進口豬肉含可食部位產品，平均年進口量約11萬公噸，其中美國進口占比約8%。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長、農業部次長、經濟部次長、外交部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表、行政院食品安全辦公室主任針對「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」進行專題報告，並備質詢。

針對衛福部對美豬、美牛議題的看法，邱泰源說，守護國人食安是最高任務，針對相關議題會堅持4個原則，「絕對不會改變」，所有規定都是一體適用，並未特別針對哪個國家，即便先前美國抗議，仍會堅持食安優先、科學分析、參考國際標準，並落實邊境查驗與市場稽查等4大原則。

邱泰源表示，衛福部依法查核市售豬肉及其可食部位原料原產地標示，查核範圍包含國產及進口產品，並未針對特定國家，目的為維護民眾知的權益，並提升國人對於市售食品的信任。自110年起執行豬肉及其可食部位標示查核專案，迄至114年3月共查核豬肉原料原產地標示近 30 萬件，不合格案件均已依食品安全衛生管法處辦。

對於進口美牛情形與我國養牛產業發展，農業部次長杜文珍在報告時提到，多年來台灣牛肉消費仰賴進口，113年我國自全球進口牛肉數量為14.6 萬公噸，以美國牛肉6萬噸為大宗，佔41%，其他重要輸入國家包括巴拉圭的23%、澳洲22%、紐西蘭10%等；我國去年牛肉自給率約5%。

另外，杜文珍表示，近3年進口豬肉含可食部位產品平均年進口量約11萬公噸，其中美國的進口占比約 8%，但食用美豬占國人總豬肉消費量未及1%，加拿大豬肉最具價格優勢，去年也是最大進口國，觀察目前豬肉進口情形，主要為進口國間的競爭。

杜文珍說，為保障國人食用安全，衛福部對各國輸台採取境外源頭管理、輸入邊境查驗及國內市場稽查等措施，持續由駐外人員協助蒐集各國肉品生產相關資訊，並派獸醫師與該部食藥署赴海外共同查核牛肉、豬肉等肉品輸台工廠，並就輸台肉類產品提供獸醫專業意見。

杜文珍指出，會持續召開雙邊檢疫技術諮商會議，排除非關稅障礙，農業部防檢署、衛福部食藥署與美方定期與不定期召開，雙邊檢疫技術諮商或工作討論會議，解決雙方關切的檢疫檢驗議題，逐步排除非關稅貿易障礙。

川普 關稅

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