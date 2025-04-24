台很驚訝被課重稅 俞大㵢上福斯電視：已與美展開貿易談判

美國總統川普宣布對等關稅政策，我國駐美代表俞大㵢表示，川普2日宣布對等關稅政策，台灣被課徵32％的關稅，台灣當時非常驚訝；但台灣已與美國展開貿易談判，且過程非常順利。

俞大㵢23日接受福斯電視台（Fox News）訪問，談及川普的對等關稅，俞大㵢說，美國的目的在於重振製造業，而在台積電和輝達（Nvidia）陸續宣布對美投資之後，顯見台灣已經在美國布局。

針對川普在4月2日宣布對等關稅政策，台灣被課徵32％的關稅，俞大㵢說，台灣和其他國家當時都非常驚訝，尤其台灣被課徵這麼高的關稅；不過，俞大㵢表示，台灣在4月11日與美國展開談判，並指出，現在非常順利。

俞大㵢指出，賴清德總統日前已在彭博的投書中點名台灣的應對方案，包括降低關稅，可能調降至零關稅、增加對美投資、取消非關稅障礙、增加對美軍購、購買美國液化天然氣（LNG）和工業產品等，以降低台美之間的貿易不平衡。