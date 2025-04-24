快訊

告別學術圈／少子化、升等壓力夾擊 51歲教授冒險轉職

盧秀燕反惡罷三罵賴清德 是否選黨主席估等2時機點

稱2027是共軍象徵時刻…俞大㵢：陸若進犯 台灣會自己滅火

聽新聞
0:00 / 0:00

台很驚訝被課重稅 俞大㵢上福斯電視：已與美展開貿易談判

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我國駐美代表俞大㵢。圖／翻攝美國福斯新聞網
我國駐美代表俞大㵢。圖／翻攝美國福斯新聞網

美國總統川普宣布對等關稅政策，我國駐美代表俞大㵢表示，川普2日宣布對等關稅政策，台灣被課徵32％的關稅，台灣當時非常驚訝；但台灣已與美國展開貿易談判，且過程非常順利。

俞大㵢23日接受福斯電視台（Fox News）訪問，談及川普的對等關稅，俞大㵢說，美國的目的在於重振製造業，而在台積電和輝達（Nvidia）陸續宣布對美投資之後，顯見台灣已經在美國布局。

針對川普在4月2日宣布對等關稅政策，台灣被課徵32％的關稅，俞大㵢說，台灣和其他國家當時都非常驚訝，尤其台灣被課徵這麼高的關稅；不過，俞大㵢表示，台灣在4月11日與美國展開談判，並指出，現在非常順利。

俞大㵢指出，賴清德總統日前已在彭博的投書中點名台灣的應對方案，包括降低關稅，可能調降至零關稅、增加對美投資、取消非關稅障礙、增加對美軍購、購買美國液化天然氣（LNG）和工業產品等，以降低台美之間的貿易不平衡。

川普 關稅

延伸閱讀

美中貿易戰降溫？美財長：雙方都需讓步「不會單方面降低對中關稅」

對陸新關稅兩、三周出爐！川普正考慮給汽車製造商進口陸零件的部分豁免

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

美財長：美中必須互降關稅才談得下去

相關新聞

台很驚訝被課重稅 俞大㵢上福斯電視：已與美展開貿易談判

美國總統川普宣布對等關稅政策，我國駐美代表俞大㵢表示，川普2日宣布對等關稅政策，台灣被課徵32％的關稅，台灣當時非常驚訝；但台灣已與美國展開貿易談判，且過程非常順利。

駐美代表俞大㵢：台灣願對美採購更多武器、LNG與農產品

路透報導，我國駐美代表俞大㵢周三（23日）接受美國美體訪問時表示，台灣願意向美國企業購買更多武器、液化天然氣（LNG）和...

特別條例匡列擴大 規模逾千億

因應美國對等關稅衝擊，行政院會日前拍板「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，今天將加碼公布放寬內容；同時也擬通過「因應...

因應美國對等關稅衝擊 政院24日擬拍板特別條例

因應美國對等關稅衝擊，行政院會日前已拍板「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，明天將加碼公布放寬內容；同時也擬通過「因...

賴指在野政治攻防 黃國昌嗆「講甲歸畚箕 做嘸一湯匙」

面對美國政府對等關稅衝擊，藍白兩黨領袖昨天共商國是，商討美國關稅、司法改革、罷免情勢等議題，民進黨主席賴清德今天批評在野...

川普2.0關稅戰工具機重災區 業者喊銀行不抽銀根挺企業

川普2.0關稅大戰，國內工具機產業鏈成重災區，甚至有業者要賣廠房求生，今天舉行2025中部企業座談會，喊出政府挺銀行、銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。