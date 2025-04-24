聽新聞
0:00 / 0:00

特別條例匡列擴大 規模逾千億

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰日前預告，24日將提出特別條例草案。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰日前預告，24日將提出特別條例草案。記者邱德祥／攝影

因應美國對等關稅衝擊，行政院會日前拍板「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，今天將加碼公布放寬內容；同時也擬通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，完備編列特別預算法源，再送請立法院審議。

據了解，行政院考量因應國際情勢變化與強化台灣整體韌性，將擴大特別條例匡列規模，預計將超過一千億元。

行政院會日前核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，府院經產業傾聽之旅後，決議擴大支持家數、降低申請門檻，申請細節本周一已經行政院長卓榮泰核定，經濟部今天將在行政院會報告「支持方案之放寬要件說明」。

政院透露，今天提報院會的特別條例也會比照疫後特別條例，產業所領取的補助和其他給與，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

針對工業部門的金融支持措施，貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業紓困貸款，資格放寬後，衰退標準由百分之十五放寬至百分之十；研發轉型補助、協助業者爭取海外訂單，條件放寬後已無須具備對美出口實績；租稅優惠、安定就業相關補助也都加碼，適用門檻也調降。

另針對農業支持措施放寬，則包括利息補助追溯今年四月五日適用、生產補助場域新增接受影響魚種，海外行銷產售擴及美國以外市場，並新增海外參展獎勵。

川普 關稅

延伸閱讀

賴指在野政治攻防 黃國昌嗆「講甲歸畚箕 做嘸一湯匙」

川普指對中關稅會大降 中：先停止威脅再平等對話

軍校生出國預算也被砍？藍委批行政院「齊頭式」刪預算

馬來西亞投貿部長訪美 解決關稅危機尋求最佳方案

相關新聞

特別條例匡列擴大 規模逾千億

因應美國對等關稅衝擊，行政院會日前拍板「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，今天將加碼公布放寬內容；同時也擬通過「因應...

因應美國對等關稅衝擊 政院24日擬拍板特別條例

因應美國對等關稅衝擊，行政院會日前已拍板「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，明天將加碼公布放寬內容；同時也擬通過「因...

賴指在野政治攻防 黃國昌嗆「講甲歸畚箕 做嘸一湯匙」

面對美國政府對等關稅衝擊，藍白兩黨領袖昨天共商國是，商討美國關稅、司法改革、罷免情勢等議題，民進黨主席賴清德今天批評在野...

川普2.0關稅戰工具機重災區 業者喊銀行不抽銀根挺企業

川普2.0關稅大戰，國內工具機產業鏈成重災區，甚至有業者要賣廠房求生，今天舉行2025中部企業座談會，喊出政府挺銀行、銀...

接見美智庫 賴總統：「台灣投資美國隊」擴大對美投資

賴清德總統今天接見新美國安全中心（CNAS）下一世代國安領袖計畫（Next Gen）訪問團時表示，未來將推動「台灣加1」...

賴清德談關稅戰：在野行政治攻防時 國家已繼續向前走

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，面對美國新的關稅政策，政府結合跨部門與民間的力量，不僅持續對美談判，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。