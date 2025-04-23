因應美國對等關稅衝擊 政院24日擬拍板特別條例

因應美國對等關稅衝擊，行政院會日前已拍板「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，明天將加碼公布放寬內容；同時也擬通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，完備編列特別預算法源，再送請立法院審議。

行政院會日前核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，府院經產業傾聽之旅後，決議擴大支持家數、降低申請門檻，申請細節21日已經行政院長卓榮泰核定，經濟部明天將赴行政院報告「支持方案之放寬要件說明」。

針對工業部門的金融支持措施，貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業紓困貸款，資格放寬後，衰退標準由15％放寬至10％；研發轉型補助、協助業者爭取海外訂單，條件放寬後已無須具備對美出口實績；租稅優惠、安定就業相關補助也都加碼，適用門檻也調降。

另針對農業支持措施放寬，則包括利息補助追溯今年4月5日適用、生產補助場域新增接受影響魚種，海外行銷產售擴及美國以外市場，並新增海外參展獎勵。