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賴指在野政治攻防 黃國昌嗆「講甲歸畚箕 做嘸一湯匙」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）昨天舉行在野領袖峰會。圖／報系資料照片
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）昨天舉行在野領袖峰會。圖／報系資料照片

面對美國政府對等關稅衝擊，藍白兩黨領袖昨天共商國是，商討美國關稅、司法改革、罷免情勢等議題，民進黨主席賴清德今天批評在野黨「政治攻防」。民眾黨主席黃國昌反批，如果不是執政黨無能至極，何須在野黨出面提出建議，「講甲歸畚箕，做嘸一湯匙」。

民進黨今天舉行中常會，針對美國對等關稅衝擊，賴清德在會中表示，第一階段談判順利，請大家給政府支持，「當在野黨在進行政治攻防的時候，國家已經繼續在向前走，政府做所有受到關稅影響產業的靠山。」

黃國昌隨後在臉書發文質疑，面對美國高關稅，民進黨還要多無能，正是因為賴政府的顢頇怠惰，自己昨天才會提出四點建議，包括公民社會與國會的事前事中參與；台美簽訂自由貿易協定；堅守底線，關稅不得高於主要競爭對手；在野合作建立平台，邀集地方縣市政府、學者專家、產業及勞工代表，進行民間版衝擊影響評估。

黃國昌直言，如果連這四點建議做不到，還有臉侈言政府會做所有受到關稅影響產業的靠山，沒想到賴清德在民進黨中常會大言不慚，持續批評在野黨是在進行「政治攻防」，請問以上四點哪一點不合理？哪一點不是基於國家利益與人民福祉該有的主張？

黃國昌強調，如果不是民進黨無能至極，何須在野黨出面提出建議，行政院長卓榮泰提不出來的衝擊影響評估，就請賴清德立刻公布給台灣社會看，別用謾罵在野黨掩飾自己的無能，「講甲歸畚箕，做嘸一湯匙」。

川普 關稅

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