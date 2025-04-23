川普2.0關稅戰工具機重災區 業者喊銀行不抽銀根挺企業

川普2.0關稅大戰，國內工具機產業鏈成重災區，甚至有業者要賣廠房求生，今天舉行2025中部企業座談會，喊出政府挺銀行、銀行挺企業，企業挺員工， 行不要抽銀根，1年暫時不收貸款利息度過難關。

中部企業座談會由中部5縣市每2年輪流舉辦，今天在苗栗縣巨蛋體育館舉行，東道主苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華，及雲林縣長張善麗都到場，宣示責無旁貸當企業的後盾。

盧秀燕說。川普2.0關稅戰來襲急又猛，日本首相石破茂特別提到是國難、是國家危機，其實不只是日本碰到這個問題，全世界都是，現在各國都在上談判桌，什麼時候輪到台灣不知道、談的結果會是什麼不知道，可是台灣必須做好準備，全神貫注當作國家、地方政府最重要唯一的大事。

今天座談會有中部上千家、30幾個工業區與會，中部座談會創會長、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長董正宗、苗栗縣召集人苗栗縣工業會理事長黃清譽等人，都說製造業特別有感，因此出席座談會踴躍。

董正宗說，工具機本來就不好，第一波因烏俄戰爭爆發，禁銷到俄羅斯；第二波是韓圓、日韓貶值，第三波取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）商品，本來已經不好，現在川普2.0關稅，更是雪上加霜，衝擊到螺絲等扣件產業鏈，有些業者還負擔沉重本息，不得已要賣廠房求生，希望政府正視挺銀行，銀行挺企業，企業挺員工。

張麗善則喊話雲林是農業大縣，希望關稅對等談判的同時，絕對不能犧牲農業，許淑華則表示，中部生活圈會會提供一個完整的平台，讓中部的企業無論在那一個縣市投資，都能夠得到相同的一些優惠的條件。