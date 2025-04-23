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接見美智庫 賴總統：「台灣投資美國隊」擴大對美投資

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見新美國安全中心(CNAS)下一世代國安領袖計畫(Next Gen)訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見新美國安全中心(CNAS)下一世代國安領袖計畫(Next Gen)訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見新美國安全中心（CNAS）下一世代國安領袖計畫（Next Gen）訪問團時表示，未來將推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的新布局，整合出「台灣投資美國隊」擴大對美投資，讓台美經貿合作更緊密，降低雙邊貿易逆差，創造雙贏發展。

賴總統致詞時表示，「新美國安全中心」是華府研究美國國家安全及國防政策重要智庫，而Next Gen計畫更是培育美國國安、外交領域人才的搖籃。今年訪團規模更勝以往，顯示美國新生代領袖對台灣更加重視，他要代表台灣人民向訪團貴賓表達最誠摯的歡迎。

賴總統指出，在座訪賓關注的台海議題已是全球性議題，國際間有高度共識，認為台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對來自中國的軍事威脅，台灣提出「和平四大支柱行動方案」。

賴總統提到，這個月10日，「台灣關係法」立法滿46周年，感謝美國政府多年來持續對台軍售，支持台灣提升國防實力，一起維護印太區域和平穩定。未來期待台灣和美國繼續加強合作，為彼此的國防產業發展以及打造「非紅供應鏈」帶來更多成果，同時進一步深化經貿夥伴關係。

新美國安全中心董事長傅洛依（Michèle A. Flournoy）致詞時表示，訪團在此關鍵時刻造訪台灣，當前的地緣戰略環境充滿變動，有許多不確定性及不可預測性。在此情勢之下，基於彼此共享的價值觀、對於民主及人權的重視，以及印太地區和平穩定的共同利益，現在正是增進對話與合作，尋求更多機會共同推動區域和平穩定的重要時刻。

川普 關稅

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