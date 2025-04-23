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賴清德談關稅戰：在野行政治攻防時 國家已繼續向前走

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，面對美國新的關稅政策，政府結合跨部門與民間的力量，不僅持續對美談判，更要全力相挺台灣產業。

賴清德指出，目前對美的經貿對談，第一階段的談判順利，接下來請大家給政府更多的支持，如果有任何進展，政府一定會向國人報告，也一定會全力保障國內產業的權益，以及公平競爭的地位。

賴清德說，在美國宣布關稅政策的隔天，行政院已經宣布「9大面向、20項措施，總經費880億元」產業支持方案，照顧受影響的產業，前天也進一步公布了，支持方案的申請程序、條件、以及相關細節。

賴清德表示，具體的申請辦法中，政府取消了部分補助、與貸款措施的一些限制，希望能夠直接幫助到有需要的廠商，另也透過貿易融資利息減碼、農業金融支持方案、外銷貸款優惠、轉型補助等方式，達到支持各個產業、至少1.2萬家廠商的目的。

賴清德指出，當在野黨在進行政治攻防時，國家已經繼續在向前走，政府的承諾也如期上路，做所有受到關稅影響產業的靠山，希望朝野能夠團結一致，支持這些方案，讓國家能夠跨過這些挑戰，繼續繁榮發展。

賴清德說，為了確保政府的措施符合產業的需要，他和行政院長卓榮泰，過去兩周展開了產業傾聽之旅，前往多個縣市，和工具機、製造業、輕工業、ICT產業、農漁業、印刷、紡織，以及關鍵零組件等業者座談，勤走產業界，希望能具體了解業界最真實的心聲，讓政府可以幫得更到位、做得更有效。

川普 關稅

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