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知情人士：台美續就關稅等議題保持溝通

中央社／ 台北23日電

美國對等關稅談判進度推進，白宮今天表示，已有18國針對關稅協議提案。台灣11日與美方視訊會議後，各界關注談判進行情況，知情人士今天證實，台美視訊後仍續就關稅等議題保持溝通，相關進展會適時向民眾報告。

美國暫緩高額對等關稅90天，多國紛紛把握時間與美進行談判。白宮今天表示，已有18國針對關稅協議提案，希望達成協議，美國貿易團隊本週也將與34個國家開會討論；至於美中談判進度，白宮則說，美國在與中國達成潛在協議方面進展順利，美國總統川普（Donald Trump）及其團隊正在為與中國達成協議鋪路。

台灣談判進度部分，經貿談判團隊11日已與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙等交換意見，並指雙方皆期盼近期能進行後續協商。台灣關稅談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍，小組成員包括國安體系、外交體系、經貿辦總談判代表楊珍妮、副總談判代表等人，不過政院並未證實11日的雙方視訊談判層級。

各界關注台美談判現況、何時展開二次談判，知情人士今天證實，台灣經貿談判團隊與美國相關官員雙方在11日視訊會議後，仍持續就台美對等關稅、非關稅貿易障礙，以及出口管制等經貿相關議題保持溝通。

知情人士強調，後續進展以及對談內容，行政團隊會適時向民眾報告。

川普4月2日宣布將徵收整體一致性10%的進口貨品關稅，以及對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，對台灣稅率為32%。但他隨後又在9日宣布，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

川普 關稅

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