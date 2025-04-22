原定17人驟減剩7人…立院訪美團擬遊說關稅 跨黨派成員曝光

桃園市農業局今赴議會工作報告，不分黨派議員擔憂美國關稅衝擊在地農業。局長陳冠義表示，目前雙邊仍在談判，尚無具體影響，不過台灣農業對美呈現貿易逆差，32%關稅實在沒道理，已積極向中央反映地方心聲，另會協助地方爭取中央相關補助轉型或轉銷。

2025-04-22 14:18