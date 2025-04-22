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原定17人驟減剩7人…立院訪美團擬遊說關稅 跨黨派成員曝光
美國總統川普祭出對等關稅政策，全球進入90天談判關鍵期，台美談判進度也引發國人關切。立法院跨黨派訪美團也即將在4月28日出發赴美進行外交遊說，原本名單有17位立委參加，近日團員則縮減成7位，仍由立法院副院長江啟臣與台美國會議員聯誼會長王定宇領軍。
王定宇日前公佈有17名立委參加，包括江啟臣與藍綠白三黨立委。據了解，目前訪美團參加立委縮減為7位立委，分別為民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳；立法院副院長江啟臣、國民黨立委黃健豪、張智倫；以及民眾黨立委林憶君。
王定宇日前在立法院廣發邀請函，預計4月28日至5月2日訪美，內容為「值此國際局勢變動之際，台美關係益顯重要，為促進台灣與美國國會議員及各界之有效交流，本會正在籌組代表團，計畫前往美國華府參訪」，不過邀請函並未提及是為了川普的「對等關稅」政策。
根據邀請函原本規劃的行程，朝野訪美團4月28日出發，將先赴雙橡園聽取駐美代表處業務報告，並與駐美代表俞大㵢共進晚餐，接著連續3天拜會美國國會、行政部門，行程中還會與眾院台灣連線午餐敘，預計5月2日回台。
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