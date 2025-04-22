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黃國昌拜會AIT處長谷立言 盼台美加速磋商建立談判機制

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）拜會美國在台協會處長谷立言（右）。圖／取自民眾黨臉書
民眾黨主席黃國昌（左）拜會美國在台協會處長谷立言（右）。圖／取自民眾黨臉書

民眾黨主席黃國昌近期拜會美國在台協會處長谷立言，分別就國防、關稅及共諜案三大議題交換意見。黃國昌表示，企業最害怕不確定性，尤其是長期仰賴出口的中小企業，希望台美加快磋商步調，真正促進雙方福祉，也感謝美國長期對台灣民主的支持。

民眾黨今天透過臉書表示，黃國昌本周拜會美國在台協會（AIT）與谷立言（Raymond Greene）進行長達1小時會談，雙方就國防、關稅及共諜案深入交換意見，民眾黨也明確表達台灣未來安全與發展的立場。

民眾黨指出，其中在國防議題的部分，黃國昌談及國防預算達GDP占比3%，這是民眾黨前主席柯文哲率先提出的政見，民眾黨也支持捍衛國安提升防衛能力。面對外交及國防相關議題，民眾黨秉持國家利益優先的準則，即便國內朝野政黨有不同看法，仍然必須團結一致支持台灣民主。

有關近日接連爆發共諜案，黃國昌也向谷立言表達憂心，民眾黨在去年提出「國家機密保護法」修正草案，主張拉高刑度加重處罰，以達嚇阻之目的，目前該案已經送入委員會，呼籲立法院盡速排審、正視國安挑戰。

至於對等關稅議題，黃國昌則直言，企業最害怕不確定性，尤其是長期仰賴出口的中小企業，希望台美能夠加快磋商步調，建立透明且開放的談判機制，納入台灣國會與民間的意見，也真正促進雙邊貿易福祉。

黃國昌說，感謝谷立言長期對台灣民主的支持，民眾黨期待未來能夠與美方攜手合作，不僅讓國際社會知曉在野黨的聲音，也讓台美關係在信任中深化，並且持續在挑戰中前行。

AIT 川普 民眾黨 谷立言 關稅 黃國昌

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