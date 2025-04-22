黃國昌拋在野搭建平台應對關稅衝擊 管中閔出任召集人

面對美國政府對等關稅衝擊，藍白兩黨領袖今天共商國是，民眾黨主席黃國昌提出多項訴求，包括在野黨合作搭建平台，提出民間版衝擊影響評估。黃國昌稍早透過臉書表示，感謝台大前校長管中閔同意出任平台召集人，同時也感謝國民黨主席朱立倫的善意回應。

黃國昌在臉書發文指出，今天他與朱立倫展開跨黨派的直接對話，不僅是人民的聲音、超越黨派的價值，更是促成兩個在野黨的直接對話，當國家面臨空前危難、經濟海嘯迎面而來，台灣曾經引以為傲的司法改革、民主進程走向倒退，「我們都非常清楚的知道，在野黨所肩負的責任，我們必須代替人民發聲。」

黃國昌說，面對美國關稅帶來的挑戰，百工百業陷入恐慌，民進黨政府卻連衝擊影響評估都提不出來，行政首長也只能想到大撒幣，不少企業與人民只能自行尋找出路，因此自己在會中具體建議，由民眾黨與國民黨合作搭建平台，邀請地方政府、學者專家與產業勞工代表參與，共同研析提出民間版衝擊影響評估報告。

黃國昌表示，當他拋出這樣的想法，邀請管中閔擔任召集人，以國內外環境與總體經濟的角度，集結學者專家專業意見，協助推動民間版衝擊影響評估，特別感謝對方一口氣答應、扛起重責大任，同時也感謝朱立倫的善意回應，台灣不會因為某些人、某些政黨的固步自封而停下腳步，世界更不會為了台灣而停下來。

黃國昌也說，「那些冷嘲熱諷入不了我們的耳、那些粗野的謾罵也無法使我們動搖」，此刻的台灣民眾黨，將會用所有的力氣，集結來自最基層、最良善的人民力量，用真正的民主、更大的民主，引領台灣勇敢向前。