台美貿易逆差還課高關稅 桃園農業局長批「實在沒道理」
桃園市農業局今赴議會工作報告，不分黨派議員擔憂美國關稅衝擊在地農業。局長陳冠義表示，目前雙邊仍在談判，尚無具體影響，不過台灣農業對美呈現貿易逆差，32%關稅實在沒道理，已積極向中央反映地方心聲，另會協助地方爭取中央相關補助轉型或轉銷。
農業局調查，桃園農產可能受關稅衝擊的作物有吳郭魚和茶葉，前者年銷美國3千多噸，年產值達3.3億元，後者一年約70噸，年產值約2千萬元，但整體農產品進口輸出，還是從美國進口居多。
桃園市議會不分黨派議員關心美國關稅衝擊問題，議員陳美梅、徐玉樹、李光達和魏筠擔憂美國關稅影響農產品外銷；議員楊朝偉、吳進昌、黃崇真和舒翠玲擔心零關稅會讓美國農產大舉傾銷，自給率不足也會也糧食危機；議員彭俊豪則呼籲市府扶植在地產業創造品牌價值，穩定內需與拓展外銷市場。
陳冠義表示，台美貿易順差是科技業，農業是貿易逆差，課徵高關稅，實在沒道理，也萬萬不可拿雙邊農業零關稅作為談判籌碼。我國加入WTO時，已開放14萬噸稻米進口零關稅，若再開放美國米零關稅，不僅稻農，稻作相關產業都會受到嚴重衝擊。
另外，針對可能的關稅衝擊，中央已編列180億元協助產業轉型、冷鏈、加值或轉銷，市府會協助業者爭取相關經費，提升在地產業國際競爭力。
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