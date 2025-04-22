卓揆：台灣在最優先談判行列 已備妥方案對美交涉

美國暫緩@@@對等關稅@@@90天，針對台美談判何時再度啟動，行政院長卓榮泰今天說，台灣在優先國家行列，現已備妥所有談判方案，隨時準備下次任何形式的談判，當然也會在9月前談；針對立委要求政府宣示對美關稅失望，且不報復不等於該全面投降，卓說，台灣不會向任何國家投降。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，無黨籍立委高金素梅質詢時提及美國對等關稅議題，她批評政府錯估情勢，只會順從美國，反觀新加坡總理黃循財公開宣示對美到失望，當前美國川普政府的所作所為，顯然懷疑美國是必要的，只有這樣才能做出最有利於人民的判斷。

高金素梅酸說，這次對等關稅對台灣人民是場災難，賴清德總統卻要人民「吃苦當吃補」，即便不報復美國，也不等於就該全面投降。

卓榮泰對此澄清，政府並未錯估形勢，台灣也不會向任何一個國家投降，美中亦然。行政院早在4月4日記者會針對美國新關稅政策說過，這是不合理的計算公式，一定會提出嚴正反映，且政府也不會採取報復作為。

卓榮泰強調，政府已備妥所有談判方案，且在第一次的正式視訊會議，雙方就對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制等議題交換意見，現在要把意見縱整，隨時準備下次任何形式的談判，他相信下次跟美方談判應該會很快到來。

針對第二次談判何時舉行，卓榮泰說，因為美方要跟很多國家談，台灣已在優先國家行列當中，也會爭取最優先的時間。高金素梅追問，是否在9月以後？卓榮泰說，這樣就會超過暫緩期90天，當然在9月以前談。