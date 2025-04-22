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880億支持方案 卓榮泰：將調整條件24日提出特別條例

中央社／ 台北22日電

因應美國@@@對等關稅@@@衝擊，行政院卓榮泰昨天核定新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。卓榮泰今天說，產業界希望擴大支持家數、降低申請門檻，政院將調整原來設定條件，於24日提出特別條例草案。

卓榮泰21日核定880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，調整貿易融資利息減碼，預估可讓1.2萬家企業受惠；對於外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款加碼等申請資格也放寬。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時表示，經過溝通了解，產業界希望政府降低申請門檻、擴大受到支持的產業家數，在此前提下，行政院調整原來設定的條件，24日會提出特別條例草案。

此外，有關對美關稅談判策略，卓榮泰說，爭取國家最大利益、維護產業國家競爭力以及讓人民能夠安心，這是最大的方向；至於策略，會在談判中一一就備妥的方案跟美方進行協商，努力取得最好的協議。

卓榮泰 對等關稅 川普 行政院 關稅

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