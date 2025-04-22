880億支持方案 卓榮泰：將調整條件24日提出特別條例

美國總統川普打關稅戰，台大前校長管中閔日前受台灣民眾黨之邀演講，以「當蠻牛闖進瓷器店」為題，分享他對川普新政策所造成影響的看法，他昨晚在臉書摘錄重點，他表示，台灣目前面對最大的風險來源就是美國和中國大陸；但政策上如果一面倒向美國，將使我們完全喪失對美的迴旋空間，只能任人予取予求，也可能使台灣的利益淪為「被交易」的標的。

2025-04-22 06:17