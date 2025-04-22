美對等關稅衝擊 農業部加碼補貼貸款額度及利息

美國於台灣時間4月3日凌晨宣布調整對台關稅32%，之後宣布暫緩高關稅措施90天，關稅由32%下降至全球通案性的10％。農業部表示，這兩周內已與蘭花、毛豆、茶葉、吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀及遠洋漁業者交流對談，彙整相關意見以精進方案，包含加碼利息補助6個月，補貼貸款利息最高達0.75%，最高補貼貸款額度舊貸及新貸額度2000萬元。

農業部指出，為協助農漁經營者短期內資金穩定，鼓勵持續性輸銷美國，農業部針對有輸美外銷實績，或受美國關稅直接、間接影響及其關聯產業的農漁民、農民團體、農企業，農業部將加碼利息補助6個月，補貼貸款利息最高達0.75%，最高補貼貸款額度舊貸及新貸額度2000萬元。

農業部進一步說明，目前已申辦輔導農糧業經營貸款、輔導漁業經營貸款、農業科技園區進駐業者優惠貸款、青壯年農民從農貸款、農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款等5種專案農貸，或未來新申貸案，在取得農業部認定受美國提高關稅影響其外銷與營運的證明後，可持申請書及相關文件，向農漁會或全國農業金庫提出申請。

農業部表示，為提高外銷供應鏈韌性，維持產品競爭優勢，針對花卉產業，強化外銷冷鏈體系，提升到貨品質，將提供冷鏈設施補助，農民補助比率40%，以500萬元為上限，農民團體、農企業補助比率分別為60%、50%，最高1000萬元；協助建置溫網室設施，農企業補助比率50%，最高1000萬元，若為農民、農民團體則提高補助比率至60%，最高分別為500萬元、1000萬元。

毛豆產業部分，補助農民生產及冷鏈等機具、設施等，補助比率40%，最高800萬元；補助農民團體、農企業生產、冷鏈及加工設施，補助比率60%、50%，合計最高3000萬元。另鼓勵創新加工包裝型態及改善包裝，每案最高20萬元。

茶產業部分，獎勵生產、加工、精製、篩選及包裝等產銷設備升級轉型，農民補助比率最高40%、最高300萬元，農民團體補助比率最高60%、最高1000萬元，也將鼓勵開發新包裝或多元品牌行銷，每案最高20萬元。

此外，獎勵花卉、毛豆、茶產業提升優質農產品辨識度，強化產品市場區隔，將提供國際品質驗證費補助，每案最高15萬元，並推動新興銷售通路、公共場域花卉布展、大型花卉展等，及舉辦地區性或全國性跨域國內行銷活動，同步擴大國內消費需求。

養殖產業部分，針對吳郭魚、鱸魚及受影響魚種的生產地漁會，獎勵冷鏈設施新建與更新升級，依農業部主管計畫補助基準再提高10%，冷凍廠最高60%、製冰廠最高80%。另鼓勵漁民與農企業推動合作生產穩定供銷，依養殖面積核算獎勵金2至4萬元，獎勵選購優質種苗費用最高50%（吳郭魚最高2萬元/公頃、鱸魚最高10萬元/公頃），並全額補助漁產業保險費最高每公頃27萬元（每戶最高40.5萬元）。此外，獎勵漁業團體、水產加工廠水產品安全檢測，每件獎勵50%、最高1萬元（每家最高15萬元）。

海洋捕撈漁業部分，針對鬼頭刀之參加漁業改進計畫漁業人、漁業團體或農企業等，提供冷鏈設施補助每船50%、最高300萬元，運輸設備每輛補助50%、最高200萬元。視美國關稅影響滾動檢討納入補貼對象之遠洋魚種，提供漁獲物凍儲補貼每公斤最高2元，每船申請數量最高100公噸、最高20萬元。

農業部說明，為提升產業體質、產品價值及競爭力，輔導養殖漁業取得國際認驗證制度及標章，每案獎勵50%、最高40萬元。另將輔導沿近海鬼頭刀FIP船隊及遠洋漁船取得海洋管理委員會（MSC）認證，分別補助每案最高750萬元、800萬元；通過歐盟衛生評鑑每船最高5萬元，通過甲類外銷登錄遠洋漁船衛生評鑑每船最高10萬元，並以1次為限。

農業部指出，為鼓勵產業持續開拓美國及海外市場，農業部針對國產花卉及其種苗、鱸魚、吳郭魚、鬼頭刀、毛豆、茶葉，提供海外目標市場行銷活動補助方案．包含通路行銷活動獎勵（美國市場最高300萬元/案、美國以外市場最高150萬元/案）、跨域行銷活動獎勵（最高500萬元/案）、海外參展補助（單一參展廠商攤位租金補助最高50%）

另也將提供外銷獎勵，鼓勵拓展美國高端市場，包含花卉及其種苗每公斤21元、鱸魚每公斤10元、吳郭魚每公斤5元、鬼頭刀每公斤19元、毛豆每公斤4元、茶葉每公斤19元。