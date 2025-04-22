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川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

因應川普新政策 管中閔籲政府做好這件事

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨日前舉辦共識營，邀請台大前校長管中閔專題演講。本報資料照片
民眾黨日前舉辦共識營，邀請台大前校長管中閔專題演講。本報資料照片

美國總統川普關稅戰，台大前校長管中閔日前受台灣民眾黨之邀演講，以「當蠻牛闖進瓷器店」為題，分享他對川普新政策所造成影響的看法，他昨晚在臉書摘錄重點，他表示，台灣目前面對最大的風險來源就是美國和中國大陸；但政策上如果一面倒向美國，將使我們完全喪失對美的迴旋空間，只能任人予取予求，也可能使台灣的利益淪為「被交易」的標的。

管中閔表示，重建穩定的兩岸關係，不僅可以增加我們對美的政策空間，也可降低大陸對台可能造成的風險。而這應是負責任的政治家與外交家的責任。

管中閔說，台灣在兩岸政策上要開放更多內部參與，讓更廣泛的民意進入兩岸政策的決策過程。台灣的前途是2300萬人的前途，不是特定黨派的專利，更不能任由少數偏激份子所操縱把持。而這有賴於大家一起來努力爭取。

川普 關稅

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