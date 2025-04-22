【專家之眼】880億元產業支持 有記得大陸台商嗎？

長期以來，中國大陸是我最大出口市場和最大貿易順差來源地，中美從貿易戰一路打到現在發展成關稅戰，尚難確知貢獻順差最多、也最夾在中間的大陸台商受影響全貌，但依勢而動、搶占市場先機的企業家早已糧草先行。趨勢如何？號稱照顧台商的相關政治勢力採取了什麼行動？值得關心台灣未來發展者注意。

全國工業總會在4月1日發表去年下半年進行的「在陸台商投資動向調查」，給了外界一個參考觀察的起點。據其調查結果，希望「撤離大陸」的台商比重激增，由2023年的10.1%增加到2024年的23.2%；另外，希望「轉移產線」的在陸台商，近兩年比重均逾四成。

固然該先指出的是，雖然川普早自稱「關稅人」、工總調查是在美國宣布對等關稅政策之前，由於不同調查方法與母體差異限制，作出真能了解全面情況的調查難度極高，外界應該看更多實際調研資料比較判斷；即以該結果觀之，我們也可以說，雖然貿易戰打了那麼久、大陸經濟也不景氣多年，還是有七成多的台商猶對未來前景抱有期待、逾五成打算固守大陸工廠；數據公布至今也提醒我們：在大家都知道貿易戰會影響台商的前提下，理當照顧台商的相關政治勢力，有什麼反應呢？

賴政府最近因應4月2日美國宣布的對等關稅政策，提了880億產業支持方案，從初公布的細節來看，應該不會惠及還想留在大陸的台商？理由至少有二：一、金管會早就持續控管國銀對大陸曝險，遑論其他金援；二、美國對防堵大陸貨物四處喊話，執政黨從宣示脫中到實際規範洗產地等政策，表態不遺餘力。國發會與經濟部政策已經表明了「回台是最快的因應方式」。可是既稱是受美關稅政策影響的企業可以適用，具條件的大陸台商也不應該排除。至於廠商要怎麼轉型，市場自會給出答案。

其他政府機關，例如一直侈言積極協處台商解決爭端、在大陸台商心目中，就像台商娘家後盾的海陸兩會，除了配合上述政策外，也只能看到之前台商被捕，官員稱海協會曾致電回覆海基會，被中共國台辦打臉，可以一葉知秋其無心無力，更不用提內政部建置兩岸交流資訊登錄及公開系統，稱此舉是為確保政府在必要時能即時提供協助的奇妙發言，以及為難資深陸配繳附喪失原籍證明的政策，讓有陸配的台商考慮返台風險。

至於中共，本月18日國台辦與台商台企座談，主任宋濤在會上聽取七位台商代表發言，並表示，「我們有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰，大陸經濟的巨輪也將不懼風雨破浪前行，大陸始終是台商的堅強後盾。」並稱大陸方面有信心，這信心來自於龐大市場與全產業鏈優勢。

若干跡象顯示，這恐怕更多的是信心喊話或表態聚會。畢竟大陸台商從地區、產業類別到出口市場等，差異頗大，中共如果真要幫台商解決問題，應該不會只有七人發言。對台商處境是否有變化，要看地方政府的實際作為。

關於此，中共地方台辦理當是相對能解決問題的單位。近幾年來，從不同產業聚落的各地主事者相關發言，乃至於省市對地方台辦人事權責的規劃變化，可以看出地方台辦關注方向為何、是否有心有力，也有沒有對症下藥的誠意。

這就正好回應了工總建議賴政府三大重點工作當務之急的第一項：「首先，切實掌握大陸產經變化。基於知己知彼戰略考量，政府應加強對大陸產經現況及發展的了解。」尤其在提高關稅萬一長期實施下，大陸與台商動向值得關注。然而，這不是工總第一次發此宏論。僅稍稍瀏覽近三年全國工業總會白皮書，就會發現相關建議持續向政府提出，但結果應是無法讓人滿意，所以才要一提再提。

長期以來，不論實際政策如何，海陸兩會領導都會表現出關懷、照顧台商的樣子。現在是否該再加把勁，為貢獻最大貿易順差的大陸台商辦點實事？現在行政院支持政策還有空間，趕快開始吧。