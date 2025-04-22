賴清德總統昨天在總統府接見北美台商會回國訪問團時表示，政府已針對美國對等關稅組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益，也支持國內受衝擊產業，盼大家將危機當作轉機，追求更大成果。

外交部長林佳龍在立法院表示，目前就談判議題和程序密切諮商中，都順利進行，台美已順利對接；美方關切的議題包含關稅與非關稅貿易障礙，還有投資和出口管制，都在談判範圍內。林佳龍也說，台灣會參考美與日本等國談判進展。

此外，「選擇美國投資高峰會」將於五月十一日至十四日於美國馬里蘭州舉行，傳出行政院副院長鄭麗君獲得美方邀請前往，由於鄭身兼我對美談判團隊負責人，屆時是否有望與美方就對等關稅展開第二階段談判，受到關注。政院指出，相關規畫持續進行中，會再適時對外說明。

「選擇美國投資高峰會」由美國商務部主導，我方過去由國發會前主委龔明鑫、經貿辦前總談判代表鄧振中、經長郭智輝領軍；我方企業團人數眾多，去年是第三大參與國，人數破百人。