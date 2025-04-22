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因應關稅衝擊／減班勞工充電 可申請津貼
行政院核定八八○億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，勞動部也啟動安定就業推動要點六大工作項目，保障受關稅衝擊勞工權益。
勞動部表示，為避免企業用人大幅波動、勞工失業風險上升及青年初次就業困難等問題，已擬訂「因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點」，規畫支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程、初次尋職青年就業促進等六大工作項目，協助勞工穩定就業。
勞動部說明，支持受影響企業辦理職能訓練，包含協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助二百萬元，延長受理申請至九月卅日。
減班休息勞工再充電部分，在職勞工與事業單位協議減班休息期間，可參加勞動部核定課程，並依訓練時數申請訓練津貼，亦可在薪資差額內合併領取僱用安定薪資補貼。針對月薪三萬三百元以下勞工，每月參訓十二小時內也可申領津貼，最長六個月。
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